El Ayuntamiento ha aprobado el calendario tributario un mes y medio antes del inicio del año

LOGROÑO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado el calendario tributario un mes y medio antes del año natural, con previsión suficiente para que los ciudadanos estén informados. Asimismo, se están elaborando lo calendarios tributarios que se distribuyen habitualmente desde el 010 y ventanilla de Tesorería y que se publican en la página web.

Señalar que el pago de las tasas de vados y aguas para 2026 se sitúa en los periodos habituales tras el cambio de este ejercicio por la puesta en marcha de la Oficina Virtual Tributaria.

El segundo pago del IBI se adelanta un mes el próximo año por el cierre contable en el Ayuntamiento. Recordar que el Ayuntamiento cuenta con un Plan Especial de Pagos que permite al contribuyente que voluntariamente lo solicite pagar de forma fraccionada sus recibos municipales en diez cuotas sin recargo alguno.

El Ejecutivo local resalta la apuesta decidida que se está acometiendo por la digitalización y la simplificación de trámites gracias a la puesta en marcha en el último año de las primeras fases de la Administración Electrónica municipal.