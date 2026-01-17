El Ayuntamiento de Calahorra adjudicó un total de 104 contratos en 2025

Archivo - El Ayuntamiento de Calahorra constituye este lunes su Junta de Gobierno Local - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA TWITTER - Archivo

LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

En 2025 el Ayuntamiento de Calahorra adjudicó un total de 104 contratos mayores, 10 más que en 2024. La mayoría de ellos se tramitaron mediante los procedimientos abierto, simplificado sumario y simplificado y correspondieron principalmente a las áreas municipales de Urbanismo, Parque de Obras y Servicios, Festejos, Turismo y Administración General.

El importe total de las adjudicaciones realizadas el año pasado asciende a 12.494.059,58 euros. De los 104 expedientes de contratación adjudicados se tramitaron 35 por procedimiento abierto, 29 por simplificado sumario, 26 por simplificado, 7 por negociado, 6 basados y 1 por emergencia. Un año más los abiertos y simplificados fueron los más utilizados en el Ayuntamiento de Calahorra.

Los departamentos que más contratos resolvieron durante 2025 fueron Urbanismo (27), Parque de Obras y Servicios (13), Festejos (12), Turismo (11) y Administración General (7). Les siguieron las áreas de Policía Local (6), Juventud (6), Medio Ambiente (4) Cultura (3), Tesorería (3), Museos (2), Personal (2), Deportes (2), Informática (2), Comercio (1), Servicios Sociales (1), Archivo (19 y Escuela Municipal de Música y Artes escénicas 'Maestro Arroyo' (1).

Coincide que estos departamentos también fueron los que iniciaron un mayor número de expedientes de contratación a lo largo del año pasado. De todos los contratos formalizados en 2025 por el Ayuntamiento de Calahorra 51 se adjudicaron a empresas de La Rioja y 53 a mercantiles de otras comunidades autónomas. Del total de adjudicatarias 84 eran pymes y 20 grandes empresas.

En cuanto a los tiempos medios de tramitación de los 104 contratos adjudicados el pasado año, según el tipo de procedimiento y excluidos los de emergencia, los plazos se situaron entre los 67 días de media en los contratos de suministros tramitados por procedimiento abierto y los 35 días en los contratos privados gestionados por simplificado sumario.

Durante 2025 se registró una reducción significativa de los plazos de tramitación en algunos tipos de contratos como los privados y concesión de servicios tramitados por procedimiento abierto y los de servicios y suministros adjudicados mediante procedimiento simplificado, entre otros.

Las bajas medias sobre los tipos de licitación de los expedientes sacados a contratación variaron desde el 7,28 por ciento en los contratos de obras hasta el 19,68 por ciento en los contratos de servicios. Por último, en 2025 no se interpuso ningún recurso contra la adjudicación de ningún contrato.

Estos datos de contratación reflejan una gestión eficiente y transparente de los recursos municipales, con un incremento de la actividad contractual y una clara apuesta por los procedimientos abiertos y simplificados, que garantizan la concurrencia y la igualdad de oportunidades. El aumento total del número de contratos adjudicados demuestra el impulso inversor del Ayuntamiento de Calahorra y su compromiso de mejorar la ciudad.