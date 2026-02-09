El Ayuntamiento de Calahorra convoca una nueva edición del Festival de cortometrajes '¡CORT...en!-Ciudad de Calahorra'

LOGROÑO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha convocado el XXVII Festival de cortometrajes '¡CORT...en!-Ciudad de Calahorra'. Una cita cultural ya consolidada en el panorama audiovisual nacional que vuelve a apostar por la creación cinematográfica y el talento joven. En este festival pueden participar realizadores y realizadoras de nacionalidad española, de manera individual o colectiva, y pueden presentarse cortometrajes de ficción y animación, de temática libre.

Las obras deberán tener una duración máxima de 20 minutos, incluidos los créditos; haber sido producidas con posterioridad al 1 de enero de 2024 y no haber participado anteriormente en este festival.

La inscripción se realizará exclusivamente a través de plataformas digitales de envío de cortometrajes como Movibeta, Festhome o ClickforFestivals, a las cuales se les facilitará la ficha de inscripción para que la pongan a disposición de los solicitantes. No se admitirán envíos a través de sistemas como Dropbox o Wetransfer.

El plazo de admisión finaliza el 15 de abril de 2026. Los trabajos presentados en lengua distinta al castellano deberán ir subtitulados y cada participante podrá presentar tantas obras como desee.

PREMIOS

El Festival de cortometrajes '¡CORT...en!-Ciudad de Calahorra' repartirá más de 5.000 euros en premios, además de trofeos, en las siguientes categorías: Premio del Jurado: 2.000 euros y trofeo. Premio Especial Director/a menor de 30 años: 800 euros y trofeo. Premio Especial del Público: 800 euros y trofeo. Mejor Interpretación Femenina: 400 euros y trofeo. Mejor Interpretación Masculina: 400 euros y trofeo. Mejor Interpretación Femenina menor de 30 años: 400 euros y trofeo. Mejor Interpretación Masculina menor de 30 años: 400 euros y trofeo.

Para optar a las categorías de menores de 30 años será requisito no haber superado dicha edad a fecha 15 de abril de 2026. La cuantía de los premios estará sujeta a la correspondiente retención fiscal.

Un comité de selección, integrado por personal técnico del Ayuntamiento y personas vinculadas al mundo del cine, los medios audiovisuales y la cultura, elegirá 24 cortometrajes finalistas que se proyectarán del 10 al 13 de agosto de 2026.

El jurado, compuesto por profesionales del ámbito audiovisual y cultural, será el encargado de fallar los premios, mientras que el Premio del Público se decidirá mediante votación popular en la fase de exhibición.

La Gala de la entrega de premios tendrá lugar en el teatro Ideal, previsiblemente el 18 de septiembre de 2026 en un acto abierto al público.

Las bases completas del festival, organizado por el Ayuntamiento de Calahorra con la colaboración del Gobierno de La Rioja y Actiba, pueden consultarse en la página web municipal (www.calahorra.es).