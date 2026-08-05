El Ayuntamiento de Calahorra presenta su oferta de formativa cultural para el curso 2026-2027

LOGROÑO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra oferta más de 100 plazas en los 6 cursos culturales que ha programado para la temporada 2026-2027. Una programación diseñada para todas las edades e inquietudes. La propuesta incluye cocina, costura y pintura para mayores, pintura y dibujo a partir de los 14 años y danza regional, robótica e inteligencia artificial para los más pequeños.

El plazo de inscripción comenzará el 7 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 24 del mismo mes. Las matrículas pueden hacerse presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de lunes a viernes, de 8,30 a 13,30 horas, y online a través de la página web del Ayuntamiento (www.calahorra.es). Si quedasen plazas libres después de finalizar el periodo de inscripción, se aceptarán solicitudes hasta completar el aforo de los cursos.

El curso de robótica infantil está destinado a niños de 6 a 12 años y el de inteligencia artificial a jóvenes con edades comprendidas entre los 9 y los 14 años. Tendrán lugar en el Centro cultural 'Deán Palacios' los miércoles en 2 turnos: de 17,00 a 18,30 horas y de 18,30 a 20,00 horas y con 12 alumnos en cada uno.

Los contenidos que se enseñarán son nociones básicas de mecánica, circuitos y programación; construcción de robots; creación de juegos y diseño y resolución de problemas de salud y seguridad, entre otros. De robótica infantil habrá 2 cursos, de octubre a diciembre de 2026 y de enero a marzo de 2027. El de inteligencia infantil se impartirá de abril a mayo. El precio al trimestre es de 45 euros y el curso completo cuesta 135 euros. El curso de pintura y dibujo es para adultos, a partir de 14 años.

Empezará el 5 de octubre de 2026 y finalizará el 28 de mayo de 2027. Las clases serán los martes y jueves de 18,00 a 20,00 horas en el Centro cultural 'Deán Palacios' y se ofertan 12 plazas. Las personas que asistan a este curso trabajarán las líneas y formas, descubrirán el color a través de la luz y aprenderán al menos 3 técnicas de pintura. El coste del curso completo es de 260 euros.

A partir de los 4 años, los niños podrán aprender danza regional con los monitores Luis Javier Ayensa y Nieves Herce, del grupo de danzas Coletores, en el pabellón del colegio Ángel Oliván. Se impartirá desde el 5 de octubre de 2026 hasta el 28 de mayo de 2027 y su precio es de 90 euros. Los alumnos de 4 a 10 años tendrán clase los lunes y viernes de 18,00 a 19,00 horas y los alumnos de 11 a 16 años, los mismos días, de 19,00 a 20,00 horas. La oferta cultural también contempla cursos para los mayores de edad.

El primero de ellos, el curso de costura, dividido en 3 periodos: de octubre a diciembre de 2026, de enero a marzo de 2027 y de mediados de marzo a mayo de 2027 con un coste trimestral de 45 euros y de 135 euros el curso completo. Las clases serán los lunes de 16,00 a 18,00 horas en el Centro cultural 'Deán Palacios'. El temario del curso es iniciación a la confección, aprender a coser a máquina, arreglos cotidianos en las prendas y elaboración de prendas básicas. El segundo de los cursos para mayores de edad es el de cocina en el Aula Municipal de Cocina.

Se desarrollará en 3 trimestres: de octubre a diciembre de 2026, de enero a marzo de 2027 y de mediados de marzo a mayo de 2027. Las clases se dividen en 2 turnos: martes o miércoles, de 20:00 a 22:30 horas. Cada persona debe elegir un día de los dos. Los participantes aprenderán las técnicas de cocinar cada alimento y sus propiedades, el manejo de los útiles para el desarrollo de los platos, así como se elaborarán uno o varios platos en cada sesión. El precio es de 45 euros al trimestre y de 135 euros los 3 trimestres.

DESCUENTOS Y PAGO EN PLAZOS

El Ayuntamiento de Calahorra ofrece descuentos y la posibilidad de pagar el precio del curso a plazos. Al abonar el curso completo tendrán descuentos del 10 por ciento presentando el carné joven y de un 20 por ciento las familias numerosas o monoparentales. Si se matriculan 2 miembros de la misma unidad familiar obtendrán un descuento del 25 por ciento y si son 3 miembros será del 30 por ciento y del 40 por ciento si se inscriben 4 o más miembros de la misma unidad familiar. La pertenencia a la misma unidad familiar deberá acreditarse documentalmente (libro de familia o certificado del padrón de habitantes). El descuento para las personas desempleadas que presenten tarjeta acreditativa será del 35 por ciento.

Además, se establecen descuentos en los cursos trimestrales (robótica infantil e inteligencia artificial, cocina y costura) de un 20% al matricularse en varios cursos diferentes. "Seguimos apostando por una programación formativa cultural de calidad que fomente la creatividad, el aprendizaje y la participación de los calagurritanos. Estos cursos son una muestra del compromiso del Ayuntamiento con la cultura y formación de los ciudadanos", ha valorado la concejala de Cultura, Reyes Zapata.