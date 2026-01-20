Ayuntamiento Calahorra propondrá al pleno la modificación de la ordenanza del ICIO para reducir las cargas fiscales

LOGROÑO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra modificará la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para dinamizar la inversión y el empleo en la ciudad, así como beneficiar a los contribuyentes.

Se trata de una mejora administrativa que aporta agilidad y favorece al tejido empresarial, a los autónomos y a los ciudadanos de Calahorra.

Esta nueva modificación fiscal, que se debatirá en el pleno ordinario del 26 de enero, consiste en que las bonificaciones del ICIO para la obtención de licencias se aplicarán directamente en la liquidación provisional y no en la definitiva como hasta ahora.

Con esta medida en los expedientes tramitados para la obtención de licencia de obra, tanto mayor como menor, cuando corresponda una bonificación en el ICIO, ésta quedará reconocida y aplicada ya en la liquidación provisional, tras el informe del área urbanística y la concesión de la licencia. De este modo, el contribuyente solo abonará la parte no bonificada, evitando ingresar inicialmente el 100% para esperar a una devolución posterior al finalizar la obra, como se exige en la ordenanza vigente.

Por ejemplo, una empresa que solicite licencia de obra para instalarse en el polígono industrial 'El Recuenco' con una inversión de 10 millones de euros, debería pagar una tasa del ICIO de 300.000 euros. Gracias a la bonificación del 95%, el importe bonificado asciende a 285.000 euros. Hasta ahora tenía que pagar los 300.000 euros al obtener la licencia de obra y esperar hasta la finalización de la obra para recuperar los 285.000 euros.

Con esta nueva modificación la empresa solo tendrá que abonar desde el primer momento la cuantía no bonificada. En este caso, 15.000 euros.

Del mismo modo, un ciudadano que desee reformar una vivienda en el Casco Antiguo con un presupuesto de 10.000 euros tendría que abonar inicialmente una cuota del ICIO de 300 euros. También se beneficiará de una bonificación del 95 %, de 285 euros. Este es el importe que tendría que pagar al obtener la licencia y que no podría recuperar hasta que la reforma concluyese.

Cuando entre vigor esta modificación, el coste de la tasa del ICIO para este contribuyente sería únicamente de 15 euros.

Con esta modificación se reducirán cargas fiscales, se incentivará la actividad económica, favoreciendo especialmente a empresarios, autónomos, ciudadanos y a nuevas iniciativas que quieran implantarse en Calahorra. Además, se facilitará la tramitación de este impuesto.

Las comunicaciones y declaraciones responsables de obras se mantienen como hasta la fecha, ya que éstas abonan el ICIO a través de una autoliquidación en la página web del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es).

PRESIÓN FISCAL BAJA

Una nueva medida fiscal en el ICIO que se suma a las creadas e implantadas en los años 2024 y 2025 como las bonificaciones del 95% para la implantación de nuevas empresas en el polígono industrial 'El Recuenco', del 20% para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y hasta de un 30% no sólo para las nuevas empresas sino también para las ampliaciones productivas de las ya instaladas en los polígonos locales o en suelo calificado como industrial de la ciudad.

El Ayuntamiento de Calahorra continúa con su política de rebajar la presión fiscal a todos los ciudadanos.