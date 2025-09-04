Ayuntamiento defiende trámite de Terraza San Mateo, entre acusaciones de oposición y petición de explicaciones a alcalde

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, a través de los concejales de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, y de Administración Pública, Francisco Iglesias, ha defendido la tramitación administrativa que se está llevando a cabo para la contratación de la Terraza de San Mateo, entre las acusaciones de la oposición de, entre otras cosas, "falta de transparencia" y la petición de explicaciones al alcalde Conrado Escobar.

El pleno del Consistorio ha vivido este jueves, en su sesión ordinaria correspondiente a septiembre, una tensa comparecencia a petición del Grupo Mixto PR+ para que Sainz explicara esta cuestión. En palabras de su portavoz, Rubén Antoñanzas, "es un tema que está creando mucha alarma social", reclamando "aclarar el papel del Gobierno del señor Escobar con la empresa que seguramente recibirá la adjudicación".

En este sentido, ha apuntado que "hay indicios de que el Gobierno del señor Escobar -a quien ha reclamado explicaciones- ha mantenido contactos con esa empresa y de que tenía indicios de lo que contenía el pliego", apuntando que "24 horas antes de reunirse la Mesa de Contratación, Miguel Sainz ya habló de la empresa, sin citarla pero diciendo que su proyecto que era mucho mejor que el de otros años".

A ello ha sumado el concejal regionalista que "después de que, al día siguiente, pedimos explicaciones", poco más tarde, el propio Sainz, en palabras de Antoñanzas, "envió un email a colectivos citándoles con la empresa, que no tiene aún adjudicación, pidiéndoles ideas e iniciativas para hacerlo".

Por eso, ha criticado que el edil de Promoción de la Ciudad "hace de secretario de una empresa privada", algo que "no se puede entender". Y, en referencia al antiguo Espacio Peñas, ha acusado a Sáinz de que "ha hurtado un proyecto que era de la sociedad civil para privatizarlo y dárselo a una empresa", frente a lo que ha exigido "explicaciones y certezas".

En su intervención, Miguel Sáinz, por su parte, ha lamentado que "solo busca enredar y tergivesar, haciendo un ejercicio de exageración, solo causa daño a los logroñeses que quieren disfrutar del Espacio Peñas", mientras que ha argumentado que "lejos de hurtar nada a nadie, lo que hemos tratado es de proporcionar seguridad y estabilidad a un espacio que por dos años consecutivos no se ha consolidado".

Así, ha recordado que "el año pasado, el Espacio Peñas no pudo celebrarse, y cuando se vio que se iba a repetir las dificultades, tomamos decisión valiente y responsable, con un pliego que consolidaría un espacio musical, de recreo y de encuentro para todos, dándole permanencia por cuatro años, con las máximas garantías, en pública y libre concurrencia a cambio de un canon".

Y pese a reconocer que "se podria haber dado directamente, se optó por la libre concurrencia para que cualquiera se pudiera presentar", creando para ello un pliego "de nuevo cuño, con intervención de muchas unidades y funcionarios municipales", a los que ha aprovechado para felicitar "porque no ha sido fácil".

Miguel Sainz ha justificado que, preguntado por un periodista, le dijo que "confiaba en que empresa que se presentaba a la libre concurrencia iba a cumplir", al tiempo que ha dado legitimidad a la posibilidad de "sentarme en una mesa con el posible adjudicatario y las peñas, y si finalmente la adjudicación se produce, se hará esa reunión".

Ante esta situación, ha considerado que los grupos de oposición "van a seguir dándole vueltas para emponzoñar, van camino de polarizar, enfrentar y dividir", por lo que les ha emplazado a "ver la realidad: salgan y pregunten a la gente, que quiere un Espacio Peñas con continuidad". "Este Gobierno solo está intentando resolver un problema que hemos sufrido todos el año pasado, en libre concurrencia y sin privatización ninguna", ha concluido.

GRUPOS.

La concejal no adscrita Eva Loza, en su intervención tras las explicaciones de Sainz ha dicho que "le resta credibilidad que en vez de centrar el tiro se ha dedicado a atacar", a lo que ha sumado que "ha cometido una torpeza política, ha pecado de soberbio y se considera con demasiada impunidad, ha sido un bocazas y ha hablado antes de tiempo, dando lugar a que se levanten las sospechas de que conocía contenido de la propuesta".

Por parte de Podemos-IU, su portavoz Amaia Castro ha criticado a Sáinz que "siempre está en el centro de cualquier cosa que pasa, es una cosa extraña", considerando "una pena que ha ocupado la mitad de su tiempo a insultar o faltar al respeto" y que, además, en el proceso, "no ha contado ni con vecinos ni con las peñas". "No es cierto que se hayan dado las explicaciones", ha rebatido finalmente la edil.

A juicio de la portavoz de VOX, María Jiménez, "estamos ante un proceso marcado por la opacidad y la falta de garantías, ha sido un despropósito desde el principio", en el que ha coincidido en señalar que "aún no he escuchado respuesta clara del concejal a todas las preguntas que se han hecho", por lo que ha afirmado que "la transparencia está brillando por su ausencia, no nos podemos permitir que haya ninguna contratación sin transparencia".

Desde el PSOE, ha intervenido primero Iván Reinares, que ha afeado a Miguel Sáinz que "no esperaba mucha respuesta, pero no esperaba que se hiciera la víctima", recordando que el anterior Espacio Peñas "era un espacio de diversidad y participación que funcionó hasta que usted metió mano". Ha señalado como "el problema" al modelo de concesión demanial "y no un contrato de gestión".

Acto seguido, el portavoz socialista Luis Alonso ha lamentado que "a falta de 15 días de las fiestas, ha saltado por los aires el modelo del Espacio Peñas, la participación de colectivos, el respeto mínimo al proceso administrativo, las palabras del pliego de libre concurrencia cuando luego solo ha habido una empresa, el plan de gestión municipal y hasta la confianza, porque no hay ninguna asunción de responsabilidad, no es que no haya dimisiones, es que no hay explicación".

Por último, ha tomado la palabra Francisco Iglesias, quien ha afeado a la oposicion que "no se puede poner en duda un proceso administrativo", por lo que ha desmentido "categóricamente cualquier proceso de opacidad, falta de transparencia y falta de rigor en este procedimiento", defendiendo que "se eligió la opción con informes técnicos que la avalan", tras lo que hubo una Mesa de contratación en la que se abrió el Sobre B, en un proceso "explicado".

"Hay una norma no escrita dice que grupos políticos mantienen la neutralidad administrativa, y que ahora ha saltado por los aires, con otras intenciones, que son hacer fallido y poner sombra sobre el procedimiento administrativo. No sé cómo acabará porque aún estamos en él, pero sí puedo asegurar que es primera vez que un grupo municipal escribe a la Mesa y se permite decirle lo que tiene que hacer. Solo quieren embarrar para poner en tela de juicio la licitación. Pido respeto a los actos administrativos", ha concluido Iglesias.