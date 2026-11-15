El Ayuntamiento de Ezcaray y la Cofradía de Nuestra Señora de Allende sellan una alianza para restaurar la ermita

El Ayuntamiento de Ezcaray y la Cofradía de Nuestra Señora de Allende firman dos Convenios para el mantenimiento y la restauración de la ermita - AYUNTAMIENTO DE EZCARAY

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ezcaray y la Cofradía de Nuestra Señora de Allende han formalizado dos convenios de colaboración destinados a garantizar el mantenimiento de la Ermita de Nuestra Señora de Allende y acometer la restauración de sus fachadas.

El primero de los acuerdos da continuidad a la colaboración anual que mantiene el Ayuntamiento con la Cofradía, contribuyendo al desarrollo de sus actividades durante todo el año y a las tareas habituales de mantenimiento y conservación de la ermita.

El segundo convenio regula la colaboración económica para acometer la primera fase de restauración de las fachadas de la Ermita de Nuestra Señora de Allende, una intervención que cuenta con un presupuesto de ejecución de 49.800 euros.

La actuación dispone de una subvención del Gobierno de La Rioja de 34.132,92 euros, equivalente al 68,54 por ciento del presupuesto, distribuida entre las anualidades de 2026 y 2027. La parte restante será asumida conjuntamente por el Ayuntamiento de Ezcaray y la Cofradía de Nuestra Señora de Allende.

El proyecto responde a la necesidad de intervenir sobre diferentes patologías detectadas en las fachadas del edificio, especialmente relacionadas con la presencia de humedades, el deterioro de los revestimientos y la aparición de grietas y fisuras.

Los trabajos contemplan la reparación de los revestimientos dañados, el tratamiento de grietas, la aplicación de nuevos revocos y la pintura de las superficies intervenidas, utilizando procedimientos adecuados a las características históricas y constructivas del inmueble.

La intervención permitirá mejorar el estado de conservación de las fachadas, proteger los elementos constructivos y contribuir a preservar la imagen tradicional de la ermita.