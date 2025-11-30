EL AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR ADQUIERE LA "CASA DE NAVAJAS" - AYUNTAMIENTO DE FUENMAYOR

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Fuenmayor ha aprobado la adquisición de la 'Casa de Navajas', con la intención de rehabilitarla de forma integral y convertirla en un espacio municipal. Este histórico inmueble, es un palacio que fue construido en el siglo XVIII y posteriormente pasó a ser propiedad da la familia 'Navajas' que a lo largo del siglo XIX y parte del XX se convertirán en una de las familias más importantes del pueblo.

En 1874 fundan las bodegas Montecillo, tercera más antigua de La Rioja, a la que se unirán otros negocios como una naviera en Bilbao o la construcción de Teatro y Cine Gran Coliseo en 1931, así como una activa vida social y política. El palacio fue un elemento central del emporio comercial ya que además de la residencia familiar alojaba en su planta baja las oficinas comerciales.

El Equipo de Gobierno llevaba trabajando durante toda la legislatura para comprar este inmueble histórico que resulta clave por sus características arquitectónicas, su emplazamiento privilegiado y por ser un emblema en el municipio. "Consideramos esta adquisición como una incorporación patrimonial de especial relevancia para Fuenmayor", indican el alcalde. El Ayuntamiento ha agradecido a los propietarios del inmueble que han mostrado su voluntad de que este edificio emblemático pasara a formar parte del patrimonio municipal.

"Los propietarios han valorado siempre muy positivamente que la casa pudiera ser adquirida por el municipio y más aún que pase a ser parte de la vida del pueblo después de su restauración". Además, han recalcado su contribución a preservar y dar continuidad a la memoria de la familia 'Navajas' ya que fueron pioneros he impulsores del desarrollo de Fuenmayor, siendo esta casa y sus jardines un icono de Fuenmayor. Y un motivo de orgullo y reconocimiento del parque de Navajas en homenaje, recuerdo y agradecimiento a esa familia.

Además, esta compra refuerza el compromiso del Equipo de Gobierno de Fuenmayor con la mejora constante de los servicios municipales y la protección del patrimonio arquitectónico y cultural del municipio.