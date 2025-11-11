El Ayuntamiento impulsa la iniciativa 'Patio abierto' en el CEIP Madre de Dios para dotar al barrio de espacio de ocio - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha impulsado la iniciativa 'Patio abierto' en el CEIP Madre de Dios "con el objetivo de dotar a este barrio de un nuevo espacio de ocio, convivencia y cohesión social". Así lo ha destacado hoy el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien ha visitado este espacio acompañado por la concejala de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad.

A través de este proyecto se plantea la ampliación del horario de uso del patio del CEIP Madre de Dios a la comunidad vecinal. Así, por las tardes, entre las 17,00 y las 20,00 horas de lunes a viernes (exceptuando festivos), se permitirá a la ciudadanía, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, a disfrutar de estas instalaciones bajo un marco de uso regulado.

"Para la puesta en marcha de esta iniciativa hemos tenido en cuenta el importante uso de espacios abiertos que se hace en este barrio, sobre todo por parte de menores que los aprovechan, por ejemplo, para jugar al balón o practicar otros deportes y juegos en grupo", ha detallado el alcalde, quien ha subrayado que con este 'Patio abierto' en el CEIP Madre de Dios "impulsamos el uso lúdico, recreativo y deportivo de estas instalaciones y, al mismo tiempo, contamos con un espacio para hacer barrio, para fomentar la convivencia intergeneracional y la vinculación y pertenencia de la comunidad con el centro escolar".

Escobar ha agradecido a las instituciones y entidades que han desarrollado un trabajo de coordinación para poner en marcha esta iniciativa: dirección del centro, proyecto municipal de intervención socioeducativa con menores, áreas de Servicios Sociales y Educación del Ayuntamiento, Logroño Deporte, Asociación Vecinal Madre de Dios y Universidad de La Rioja.

NORMAS DE CONVIVENCIA

Para el buen funcionamiento de esta iniciativa, se han adoptado diversas normas de convivencia y uso del espacio:

El uso es libre y gratuito para la comunidad vecinal.

Prioridad de juego libre y deportivo.

Prohibición de otros usos no adecuados a las instalaciones, así como consumo de alcohol o tabaco.

Responsabilidad: Los usuarios/as son responsables de la limpieza de la zona que utilicen y del cuidado de las instalaciones.

En lo que respecta a la seguridad y mantenimiento: Los educadores sociales serán responsables del cierre de las instalaciones al finalizar el horario comunitario. Se instalará cartelería visible con las normas de uso. El mantenimiento básico y limpieza se llevará a cabo por parte del Ayuntamiento de Logroño.