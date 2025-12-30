El Ayuntamiento de Logroño adjudica 55 ayudas de 2.000 euros cada una a personas mayores de 85 años

La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este martes en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la adjudicación de un total de 55 ayudas económicas para personas mayores de 85 años con una cuantía de 2.000 euros cada una siendo el gasto total de 110.000 euros.

Como ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, el Ayuntamiento de Logroño creó en 2024 esta nueva línea de ayudas.

Se trata, ha apuntado, de "un nuevo recurso para facilitar que las personas mayores puedan permanecer en su entorno natural y familiar al mismo tiempo que se favorece la contratación de personas cuidadoras en este ámbito".

SUBVENCIONES COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

Esta mañana se ha aprobado también la concesión de ayudas para proyectos de Cooperación al Desarrollo para Amigos de la Tierra en La Rioja por un importe de 99.998,94 euros y a Fundación Promoción Claretiana al Desarrollo por una cuantía de 100.000 euros.

BASES Y CONVOCATORIA PARA PLAZA DE PAISAJISTA.

La Junta local ha aprobado las bases que deben regir el proceso selectivo para cubrir mediante funcionario de carrera una plaza de paisajista en el Ayuntamiento de Logroño, así como la convocatoria de las pruebas selectivas para la provisión de esta plaza.

CONVENIO SERVICIO DE BOMBEROS CON EL GOBIERNO DE LA RIOJA.

La Junta ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja para la prestación del servicio contra incendios y salvamentos fuera del término municipal de Logroño.

Este acuerdo regula la prestación por el Ayuntamiento de Logroño del servicio de extinción de incendios y salvamento fuera de su término municipal.

Comprende los términos municipales de Agoncillo, Ajamil, Albelda de lregua, Alberite, Almarza de Cameros, Arrúbal, Brieva de Cameros, Cabezón de Cameros, Clavijo, Daroca, Entrena, Fuenmayor, Gallinero en Cameros, Hornillos de Cameros, Hornos de Moncalvillo, Jalón de Cameros, Laguna de Cameros, Lagunilla de Jubera, Lardero, Leza de Río Leza, Lumbreras, Medrano, Murillo de Río Leza, Muro de Cameros, Nalda, Navarrete, Nestares, Nieva de Cameros, Ortigosa, Pinillos, Pradillo, Rabanera, El Rasillo, Ribafrecha, Robres del Castillo, San Román de Cameros, Santa Engracia de Jubera, Sojuela, Sorzano, Sotés, Soto en Cameros, Terroba, Torrecilla en Cameros, Torre en Cameros, Ventosa, Viguera, Villamediana de lregua, Villanueva de Cameros y Villoslada de Cameros.

El Gobierno de La Rioja financiará el coste del servicio al Ayuntamiento de Logroño con 650.000 euros.