El Ayuntamiento de Logroño adjudica por más de 44.000 euros el mantenimiento de la estación de autobuses

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LOGROÑO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño, celebrada hoy, ha adjudicado el contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo integral de subsistemas y equipos instalados en la estación de autobuses de Logroño a la empresa Mass Security Solutions,S.L. por 44.502,74 euros (IVA incluido).

Tal y como ha informado el Ayuntamiento, este importe se desglosará en dos anualidades. En el año 2026 (de abril a noviembre) 29.668,49 euros (IVA incluido); y en el año 2027 (de diciembre de 2026 a marzo de 2027) 14.834,25 euros (IVA incluido).

Por otro lado, la junta ha abordado el tratamiento de potabilización del agua que se lleva a cabo en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Río Iregua y, en concreto, la contratación de los suministros necesarios para el mismo.

En ese marco, ha aprobado la licitación de un nuevo contrato para el suministro de 1.800 kilos de permanganato potásico destinado a dicho tratamiento y potabilización del agua en el punto de captación.

Para la licitación se convocará a las tres empresas incluidas en el acuerdo marco para este fin (Barcelonesa de Drogas y Productos Químicos, S.A.U; Brenntag Química, S.A.U.; y Lavantia Nature, S.L.), suscrito en enero de 2024.

Ha explicado que el permanganato potásico un reactivo de uso continuado y necesario para el tratamiento del agua bruta al eliminar bacterias, metales (hierro y manganeso), y distintos tipos de compuestos que pueden aportar olores y sabores indeseados, siendo por tanto imprescindible para mantener las debidas garantías sanitarias.

Por último, se ha tratado el hecho de que el Ayuntamiento de Logroño mantiene convenios de colaboración educativa con diferentes universidades para completar la formación del alumnado a través de la realización de prácticas en las diferentes unidades municipales.

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana la realización de prácticas laborales de una estudiante del Grado de Criminología de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla en el Cuerpo de Policía Local de Logroño durante un período de 100 horas presenciales, entre el 27 de abril y el 18 de mayo.