El Ayuntamiento de Logroño aprueba un Plan Económico-Financiero para 2026 y 2027 tras incumplir regla de gasto un 2,5%

Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO X

LOGROÑO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este viernes, en sesión en pleno extraordinario, un Plan Económico-Financiero para el cumplimiento de la regla de gasto y el equilibrio presupuestario del Consistorio en los ejercicio 2026 y 2027.

Una medida obligatoria del Ministerio de Hacienda, tras haberse incumplido la regla de gasto en 2025, con un exceso de un 2,5 por ciento sobre el límite marcado de 3,2%, a la que se ha dado el visto bueno con los votos a favor de PP, Podemos y Partido Riojano, y la abstención de PSOE y VOX.

Como ha explicado el concejal de Hacienda Francisco Iglesias, "se trata del último paso del Presupuesto del ejercicio 2025", tras la liquidación de estas cuentas, aprobada en el pleno del pasado día 9 de abril, en el que "se volvió de nuevo a cumplir los parámetros de las reglas fiscales".

En concreto, de acuerdo con el informe presentado en la sesión, se ha cumplido en el pasado ejercicio la estabilidad presupuestaria, la deuda pública y la morosidad comercial "pero se incumplen los objetivos de la regla de gasto".

En palabras de edil, esta regla de gasto no se cumplió "al haberse gastado una cantidad mayor que el porcentaje marcado en los capítulos 1 al 7 del presupuesto", lo que "obliga a rendir cuentas con este plan".

Así, ha detallado que el límite de gasto para el pasado ejercicio estaba marcado en 144,8 millones, cuando el gasto real del Ayuntamiento logroñés fue de 148,57 millones, "es decir, 3,6 millones más". En porcentaje, lo marcado era un 3,2%, mientras que el Consistorio capitalino llegó al 5,82%, es decir, "un 2,54% por encima del límite".

A ello ha sumado Iglesias "que también ha habido incumplimiento de la regla de gasto en Logroño Deporte", en un 0,27% en términos porcentuales, en la realidad, algo más de 14.100 euros.

Estas cifras suponen, ha recalcado el concejal, "que hay que presentar este Plan Económico-Financiero para los ejercicios 2026-2027", con el objetivo de cumplir la regla de gasto "y para corregir ese desvío que se ha dado".

El plan se elaborará "siguiendo las directrices" marcadas por el organismo competente del Ministerio de Hacienda; luego, se presentará al Gobierno de La Rioja, "lo que se hará hoy mismo, tras su aprobación en este pleno"; tras ello, toda la documentación se trasladará al Ministerio; y, finalmente, a partir de ahí, el Ejecutivo regional irá controlando el cumplimiento "con informes periódicos".

"Es un plan meramente formal -ha afirmado Francisco Iglesias- sin medidas que aplicar y que se corrige ya con las cuentas de 2026 y con el de 2027, que cuentan y contarán con equilibrio presupuestario. El impacto presupuestario del plan, por tanto, es cero, ya que no hay medidas económicas concretas".

Con todo, a juicio del edil, "es un escalón que nos viene bien subir, porque este Ayuntamiento ha tenido unos gastos importantes en los capítulos 1 al 7 de sus cuentas, que han llevado lejos de la regla de gasto".

"Hemos cerrado un año 2025 complicado de gestionar, pero del que se ha salido con números correctos, sin que un solo servicio se haya perdido ni se haya dejado de prestar", ha subrayado Iglesias, quien ha concluido resaltando que el plan "no impactará económicamente en nada en 2026 y 2027, y permitirá ir cumpliendo con la regla de gasto".

GRUPOS.

Por parte de los Grupos, el regionalista Rubén Antoñanzas, pese a reseñar su voto favorable, ha criticado que "han tenido que recortar, entre otras cosas, de Servicios Sociales para cuadrar las cuentas, por lo que ha afeado que "no hay nada en el tema presupuestario que este Gobierno y este alcalde no esté incumpliendo".

Para la portavoz de Podemos Amaia Castro, "es increíble que, para este Gobierno y para este Partido Popular, todo lo malo que ocurre es culpa de Pedro Sánchez", por lo que ha pedido al Ejecutivo local y al partido que lo sustenta "un poco de coherencia y de asumir sus responsabilidades".

Desde VOX, su portavoz María Jiménez ha lamentado que "no estamos ante una simple formalidad técnica, sino ante una forma de gobernar irresponsable", criticando que "la regla de gasto se ha incumplido por una voluntad política, de gastar más de lo debido, echando mano de los remanentes sin atender a las necesidades reales de los logroñeses".

A juicio del portavoz del PSOE, Luis Alonso, "es maravilloso, que todo sea culpa del Gobierno de Pedro Sánchez", y eso, ha lamentado, "pese a que se ha cerrado la liquidación del presupuesto de 2025 con unas aportaciones del Estado que han sido de récord".

"Y ahora nos vienen a decir que el Gobierno central les está asfixiando, no tiene ningún sentido", ha finalizado Alonso, quien ha aprovechado para preguntar al Ejecutivo municipal, y, en concreto, al alcalde Conrado Escobar que "ha subido la presión fiscal un 2,4%, ¿pero no dijo que la iba a bajar un 10%? ¿dónde está?"

Por parte del Grupo Popular, la portavoz del equipo de Gobierno Celia Sanz ha llamado a la tranquilidad de los logroñeses "porque lo que se plantea en este plan ya está resuelto, con un presupuesto para 2026 que se ha aprobado ya con equilibrio presupuestario".

"Es una medida ficticia impuesta por el Ministerio", ha asegurado Sanz, quien, para finalizar, ha achacado buena parte de la situación a que la regla de gasto "no se aprobó por parte del Gobierno central hasta marzo del año pasado", a lo que ha sumado que "no tenemos PGE desde hace años, están asfixiando a los españoles y a los ayuntamientos".