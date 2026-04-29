El Ayuntamiento de Logroño aprueba la resolución definitiva del contrato con Ezquiaga por "incumplir" en revisión de PGM

Archivo - El concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado de manera definitiva la resolución del contrato suscrito con Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, S.L. para la revisión del actual Plan General Municipal de Logroño "por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales".

Como ha señalado el concejal de Administración Pública y hoy portavoz del equipo de Gobierno municipal, "hay que señalar que el dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja ha respaldado la resolución del contrato en los términos planteados por el Ayuntamiento de Logroño en octubre de 2025".

Ya en el mes de junio de 2025, por parte municipal se adoptó la decisión de rescindir este contrato, dados los incumplimientos del mismo por parte de la adjudicataria. Un mes después, la Junta de Gobierno Local dio el visto bueno a la apertura de expediente para la resolución de este contrato "por no haber cumplido el objetivo principal".

Al mismo tiempo, en la misma Junta, se acordó el inicio "urgente" de la tramitación para una nueva licitación de la revisión del Plan General Municipal.

Finalmente, el pasado mes de ocrubre, en una Junta de Gobierno extraordinaria, el Ayuntamiento de Logroño aprobó licitar de nuevo la revisión del PGM, con un presupuesto inicial de casi 840.000 euros, "con más control técnico" y la previsión de poder contar con un primer avance del plan ya a finales de este año 2026.

Así las cosas, en palabras de Iglesias, "en este momento, el avance sigue en fase de licitación, el expediente está en la unidad técnica pendiente de recibir informes". Una vez recibidos, "llegarán a la Mesa de Contratación y se continuará el procedimiento", para el que ha preferido no dar un plazo.

"En cualquier caso -ha detallado-, éste era el primer paso que teníamos que dar, el de resolver la relación contractual con el anterior adjudicatario. Sin esa resolución de la relación contractual no podíamos formalizar un contrato de la misma naturaleza, con lo cual este es el paso que nos va a llevar a la siguiente fase".

Y ha insistido para finalizar en que la nueva contratación "todavía está en fase de licitación, están los técnicos evaluando la documentación y cuando finalice, la Mesa de Contratación seguirá su procedimiento, no puedo aventurarles ahora una fecha ni en qué condiciones va a ser".