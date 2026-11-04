El Ayuntamiento de Logroño avanza en el PERI Lobete II: Nuevas expropiaciones y derribos en marcha

Archivo - PERI Lobete de Logroño, en una foto de archivo de 2021. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño avanza en la tramitación para el desarrollo del PERI Lobete II, en concreto en la 'Unidad de Ejecución N12.6 Lobete II', con el visto bueno a nuevas expropiaciones y, como ha señalado la portavoz del equipo de Gobierno local, Celia Sanz, "viendo ya actividad, con propietarios privados que están derribando el interior de algunos pabellones".

Ha recordado Sanz, que "en 2019 el Pleno del Ayuntamiento aprobó el Plan Especial de Reforma Interior n.º 15 'Avenida de Lobete II', en el que se incluye la 'Unidad de Ejecución N12.6 Lobete II', con una superficie total de 12.928 m2 y una edificabilidad o "techo edificable" (es decir, los metros cuadrados que se pueden construir sobre la parcela) de 22.580 m2, que tendrá un uso residencial y comercial".

Tras constituirse en 2021 una junta de compensación para este espacio (con varios propietarios, entre ellos el Consistorio), "en noviembre de 2025 se aprobó el proyecto de compensación de esta unidad de ejecución, de la cual al Ayuntamiento le correspondería el derecho de aprovechamiento de 5.792 m2".

Una vez ejecutado el expediente expropiatorio respecto de los bienes y derechos afectados, así como tener como beneficiaria de esta expropiación a la Junta de Compensación de la 'Unidad de Ejecución N12.6 Lobete II' del Plan General Municipal, la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana ha aprobado definitivamente el proyecto de expropiación de las cuatro parcelas que conforman esta unidad de ejecución.

De este modo, como ha insistido la portavoz, "se da un paso más" en la tramitación de este espacio, donde, ha adelantado, se continuará hasta finalizar el proceso de expropiaciones, para, posteriormente, ir avanzando hacia la urbanización de la zona.

MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO.

Por otro lado, Sanz ha recordado que "Logroño cuenta con un mapa estratégico que evalúa globalmente la exposición al ruido en la aglomeración de Logroño, debido a las infraestructuras viarias y ferroviarias, así como a las actividades industriales".

Con el objetivo de actualizar este documento, "como estipula la ley cada cinco años", la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación del servicio de revisión del mapa estratégico de ruido de la ciudad, así como proceder a su licitación por un importe de 20.000 euros (IVA incluido).

REPARACIONES EN COLEGIOS.

Por último, el Ayuntamiento de Logroño se encarga del mantenimiento y de las obras de reforma y renovación que se realizan en los colegios públicos de la ciudad cada año, en función de las necesidades y peticiones de cada centro.

De este modo la Junta de Gobierno Local ha aprobado dos asuntos en esta materia:

Por un lado, el proyecto y la licitación de los trabajos de reparación del hundimiento de la solera de varias aulas del CEIP Vuelo Madrid-Manila por una cuantía de 48.393,56 euros (IVA incluido).

Por otro lado, la memoria y la licitación las obras de reparación de carpinterías y espacios viarios en el CERN Julio Fernández Sevilla por un importe de 50.347,40 euros (IVA incluido).