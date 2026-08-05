El Ayuntamiento de Logroño concede 725 'chiquibecas' con una cuantía de 156.600 euros

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LOGROÑO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este miércoles la concesión provisional de 725 ayudas económicas para Primer Ciclo de Educación Infantil, conocidas popularmente como 'chiquibecas'. Con el objetivo de apoyar a las familias en la conciliación durante el periodo estival, el Ayuntamiento de Logroño concede estas ayudas económicas para el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, referentes al mes de julio. Las ayudas concedidas oscilan entre los 200 y los 260 euros. El Ayuntamiento de Logroño destina una cuantía total de 156.600 euros a estas 'chiquibecas'.

El presente acuerdo de adjudicación provisional se expondrá al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento durante un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la aprobación del acuerdo por parte de la Junta de Gobierno Local. Dentro de ese plazo podrán presentarse las alegaciones oportunas.

AYUDA COMPRA DE LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO

Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión definitiva de 865 ayudas económicas para la compra de libros y material didáctico de alumnado matriculado en el segundo ciclo de Educación Infantil durante el curso 2026-2027. El Ayuntamiento destinará una cuantía total a las ayudas de 86.500 euros.

El abono de estas ayudas se realiza mediante la entrega del correspondiente vale, que será canjeable en cualquier librería de la ciudad, por el importe de la ayuda concedida en cada caso a las personas beneficiarias. Los beneficiarios de estas ayudas están obligados a: Presentar de forma correcta, completa y veraz la documentación requerida en las presentes bases.

Dedicar el importe de la ayuda exclusivamente para la adquisición de libros y material didáctico para segundo ciclo de Educación Infantil. Comunicar al Departamento de Educación del Ayuntamiento de Logroño la obtención de otras ayudas o subvenciones para el mismo fin procedentes de otras administraciones o entidades públicas o privadas. En este caso, el beneficiario deberá optar por la que más le convenga.

El acuerdo de adjudicación definitiva de estas ayudas educativas se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Logroño durante un plazo de 10 días.