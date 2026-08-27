El Ayuntamiento de Logroño da un nuevo paso para la construcción de 13 nuevas VPO en el barrio de La Estrella

Archivo - Imagen de archivo de construcción de vivienda - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha dado luz verde a la licencia de obras para la construcción de un nuevo residencial en el barrio de La Estrella, que contará con un total de 13 viviendas de protección oficial.

La actuación se desarrollará en la parcela denominada Calleja Vieja A, situada entre las calles Valdearuga y Río Jubera.

El solar cuenta con una superficie total de 604,76 metros cuadrados calificados de uso residencial y otros 148,79 metros cuadrados de uso complementario de vivienda.

La zona residencial tiene asignada una altura de B+2 en el frente a la calle Río Jubera y de B+3 en el frente de la calle Valdearuga.

El proyecto contempla un edificio con un único portal, ubicado en la zona en la que se permite una mayor altura, con el objetivo de comunicar todas las plantas mediante un único núcleo de comunicación.

En las plantas primera y segunda, un pasillo común dará acceso a las diferentes viviendas. El nuevo residencial contará, además, con 18 plazas de aparcamiento.

Todas las viviendas dispondrán de terraza exterior y las de dos y tres dormitorios contarán con dos baños o aseos completos.

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA: IMPULSO A LA VIVIENDA.

El Ayuntamiento de Logroño continúa impulsando iniciativas en materia de vivienda destinadas a poner todos los recursos disponibles al servicio de la ciudadanía y dar respuesta a las necesidades habitacionales de nuestra ciudad.

En este sentido, el Consistorio está activando parcelas de titularidad municipal que llevaban años sin uso y promoviendo la colaboración y la combinación de recursos y esfuerzos entre el sector público y el privado para favorecer la creación de nueva vivienda, especialmente vivienda protegida.