El Ayuntamiento de Logroño destina más de 700.000 euros en 2022 para la promoción y dinamización del turismo

LOGROÑO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha destinado a lo largo del año 2022 más de 700.000 euros para la promoción y la dinamización del turismo en la ciudad a través de proyectos o iniciativas propias o de otras entidades, como empresas, autónomos, asociaciones turísticas y organizaciones sin ánimo de lucro del sector, como ha detallado este martes la concejala de Turismo, Esmeralda Campos.

La edil ha recordado que la Concejalía de Turismo puso en marcha este año la segunda edición del programa de ayudas para el apoyo a proyectos de promoción turística, "donde se han aportado 435.000 euros para impulsar 29 iniciativas que, además, han supuesto la creación de 19 puestos de trabajo".

De ellas, ha reseñado la concejala Campos, "13 han logrado una ayuda de 35.000 euros, el máximo subvencionable y que, en muchos casos, ha supuesto la financiación del 100% del proyecto".

Entre estos proyectos figuran, por ejemplo, iniciativas para conocer Logroño y sus rincones partiendo de diferentes temáticas y rutas, como las dos ediciones de 'Murales encendidos', donde varios murales de la ciudad "cobraban vida" gracias a un espectáculo de luz y sonido; las rutas 'Logroño y el vino en los locos años 20', con las que el público descubría el Logroño de principios del siglo XX; eventos musicales y culturales como el festival 'MUWI La Rioja Music Fest', los ciclos de conciertos 'Sunsets' y 'Suena Verano', iniciativas como 'Domingos de Laurel'; la última edición del foro internacional sobre enología y enoturismo 'Wineland'; o el nuevo 'Ecomercado' de Logroño; entre otras iniciativas.

A proyectos como estos se suman las visitas guiadas y teatralizadas a la ciudad, organizadas directamente por el Ayuntamiento de Logroño y con una inversión estimada de 40.000 euros.

La comunicación y la divulgación de la oferta turística de la ciudad también han estado presentes gracias campañas como 'Siempre abiertos' dirigida a un público cosmopolita que busca un turismo de calidad centrado en la cultura y la gastronomía.

Para llegar a este público objetivo se puso en marcha un plan de medios en soportes cuyo plan de medios estaba dotado con 156.090 euros y que se dividía en dos fases claramente diferenciadas: la primera, centrada en las visitas del período primavera-verano; y la segunda fase, en otoño-invierno, con la vendimia y la cultura del vino como principal telón de fondo y que ha concluido en el puente de la Constitución.

Entre los soportes elegidos figuraban revistas nacionales especializadas y suplementos, como Viajar, El Viajero o XL Semanal; aunque la principal inversión se ha realizado en los medios digitales como El País, El Mundo o La Vanguardia, en webs especializadas en turismo como eDreams o Atrápalo, en publicidad programática y en las redes sociales, que permiten la segmentación.

A esta inversión se suma también la destinada a la participación en ferias turísticas del ámbito nacional e internacional como FITUR, Madrid Fusión, FINE e INTUR, con 25 000 euros; y la dirigida a la promoción turística de Logroño a través de las redes sociales, con más de 30.000 euros.

El impulso a los productos turísticos y al turismo de un público profesional también han sido una de las líneas de actuación de la Concejalía de Turismo. Así, tras su creación el año pasado, el Ayuntamiento de Logroño ha destinado 15.000 euros en 2022 a la asociación 'Golf y Vino', cuyo objetivo principal es promocionar Logroño y La Rioja como destinos turísticos bajo los sellos del golf y el vino.

Otra iniciativa en esta línea ha sido la firma del convenio con la Asociación Cultural de Sumilleres de La Rioja para estimular el crecimiento socioeconómico del sector vitivinícola e impulsar el desarrollo de Logroño como enópolis.

Dotado con una primera adenda de 30.000 euros, gracias a este acuerdo de colaboración se ha puesto en marcha la Escuela Riojana de Sumillería 'Ciudad de Logroño', cuyo objetivo es impulsar el conocimiento, la formación, el aprendizaje y la investigación en el mundo del enoturismo.

PARTE ACTIVA DE ENTIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA.

Tras su integración el pasado mes de enero en la entidad, Logroño forma parte desde junio de la Comisión Ejecutiva de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes cuyo objetivo es liderar el desarrollo del sector turístico gracias la innovación y la tecnología, a la vez que promueve la colaboración y transferencia de conocimiento entre sus integrantes.

Constituida el 27 de febrero de 2019, la Red DTI cuenta actualmente con 528 miembros, de los que 370 son miembros titulares (ayuntamientos, diputaciones, cabildos, comarcas, etc.), 66 son miembros instituciones (entes públicos, asociaciones, federaciones, etc.), 89 son colabores (entes privados, empresas, etc.) y 3 observadores internacionales.

Por otro lado, desde el pasado mes de junio Logroño forma parte de la red Spain Convention Bureau (SBC), cuyo objetivo principal es promover e impulsar el turismo de congresos, reuniones y eventos como pilar fundamental para la generación de empleo y como herramienta para desestacionalizar la actividad turística de las ciudades.

Constituida dentro la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Spain Convention Bureau (SBC) agrupa en la actualidad a 60 entidades locales, a las que ahora se suma Logroño dentro de la estrategia de transformación turística de la ciudad y que, siguiendo la línea trazada tras la adhesión a otros organismos como la Red de Destinos Turísticos Inteligentes, pretende hacer de Logroño una ciudad más sostenible, innovadora, accesible y tecnológica.