El Ayuntamiento de Logroño entrega este sábado la Estrella de Europa al Movimiento Scout de La Rioja

Archivo - Logroño entregará el Galardón Estrella de Europa 2026 al Movimiento Scout en La Rioja - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, entregará mañana (12,00 horas en el Centro de la Cultura del Rioja) el galardón Estrella de Europa 2026 al Movimiento Scout de La Rioja por su fomento de los valores europeos entre la juventud logroñesa y riojana.

Un acto que contará con la participación de la delegada del Gobierno de La Rioja, Beatriz Arraiz, la presidenta de la Federación de Escultismo de España, Sofía Galán; el presidente Scouts MSC Nacional, Juan Vicente González; y el secretario ASDE Scouts España, Nacho Martín, así como concejales de la Corporación municipal, y representantes del movimiento scout en La Rioja y colectivos de la sociedad logroñesa.

El pasado 25 de marzo, la Junta de Gobierno local, aprobó otorgar este galardón en la edición de este año al Movimiento Scout por ser uno de los agentes asociativos y educativos no formales más importantes de La Rioja, con más de 1.300 socios en nuestra comunidad aglutinados en dos asociaciones distintas.

El Movimiento Scout Católico (MSC) cuenta con unos 300 socios en dos grupos en Logroño y Santo Domingo la Calzada; mientras que la Asociación de Scouts de España en La Rioja (ASDE) tiene seis grupos repartidos por toda la comunidad, dos de ellos en la capital, y en torno a un millar de miembros.

Durante décadas, el escultismo ha formado a generaciones de jóvenes en los valores europeos de solidaridad, justicia social, respeto a la diversidad y cooperación. Su actividad voluntaria tiene impacto directo en la calidad de vida y cohesión social de Logroño y del conjunto de la región, y supone una representación práctica de ciudadanía europea activa. El trabajo continuo, estable y transversal hacen de estas asociaciones un referente de participación juvenil, educación en valores y servicio, y por ello, dignos merecedores del Galardón Estrella de Europa 2026.