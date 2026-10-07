Ayuntamiento Logroño y Gobierno riojano destinarán hasta 100.000 euros para rehabilitar firmes en polígonos industriales

Archivo - Imagen de archivo del Polígono Cantabria - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, y en el marco de la promoción de la actividad económica y del impulso del suelo industrial de la ciudad, ha aprobado el convenio que firmarán próximamente el Consistorio y el Gobierno de La Rioja para la realización de diferentes intervenciones de acondicionamiento y mejora de los firmes y las aceras de los polígonos industriales de Cantabria y La Portalada.

El objetivo de estas actuaciones, como ha apuntado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "es garantizar la seguridad vial y la accesibilidad peatonal a los polígonos industriales, así como el correcto desarrollo de la actividad industrial".

A través de la firma de este convenio, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER) aportará al Consistorio, responsable del desarrollo de las acciones, los recursos financieros necesarios para la financiación de cada una de las acciones reflejadas en el acuerdo hasta un importe máximo de 100.000 euros.

ESCUELAS INFANTILES

Logroño dispone de cuatro escuelas infantiles municipales, dirigidas a niños y niñas de entre 0 a 3 años (Casa Cuna, El Arco, El Cubo y Chispita, en este caso para la franja de 2 a 3 años), que juegan un importante papel para el desarrollo de los niños y niñas y también en la conciliación de la vida familiar con la vida laboral.

Con el objetivo de ir mejorando progresivamente estos espacios, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para la adecuación de las áreas de juego infantiles de las escuelas Casa Cuna y El Cubo a la empresa Sumalim, S.L. por un importe total de 68.970 euros (IVA incluido).

MEJORA DE ZONAS DE JUEGOS INFANTILES EN LA CIUDAD.

Con el objetivo de mejorar los espacios de juego infantiles de la ciudad, el Ayuntamiento de Logroño realiza diferentes labores de rehabilitación y reparación de diferentes áreas de esta índole a lo largo del año.

En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto buen a la litación del contrato para la sustitución de áreas de juegos infantiles (nuevo pavimento amortiguador y elementos de juego) por un importe de 150.000 euros (IVA incluido), que se desglosan en tres lotes:

Lote I (Plaza Monseñor Romero): 44.000 euros (IVA incluido).

Lote II (Parque Cubo Oeste): 69.000 euros (IVA incluido).

Lote III (Parque San Adrián I): 37.000 euros (IVA incluido).