El Ayuntamiento de Logroño impulsa talleres en centros educativos para acercar la figura de Rafael Azcona a los jóvenes - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha promovido durante esta semana la celebración de talleres en diferentes centros educativos de la ciudad para profundizar en el conocimiento de la figura de Rafael Azcona entre los más jóvenes, y que han sido impartidos por la Escuela de Escritores de Madrid.

Esta iniciativa se enmarca en la programación del Año Azcona. El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado por la concejal de Cultura, Rosa Fernández; la coordinadora del Proyecto de Innovación Educativo 'Con voz propia' del IES Duques de Nájera, Montse Duro; y el profesor que imparte los talleres, Jaime Bartolomé, han visitado esta mañana uno de esos talleres.

"LLEGAR A LAS NUEVAS GENERACIONES"

Durante la visita, Escobar ha destacado que uno de los objetivos de la celebración del Año Azcona, "era llegar a las nuevas generaciones de jóvenes de nuestra ciudad para hacerles entender que algunos de los formatos que hoy en día son usados de manera frecuente en la comunicación que consumen tienen su origen en la obra de uno de nuestros vecinos más universales".

Asimismo, ha agradecido a la comunidad educativa en su conjunto" la excelente acogida que han tenido esta iniciativa, conscientes seguramente de que resulta de vital importancia llegar a los más jóvenes y hacerles partícipes y conocedores de la obra y la figura de uno de los guionistas más relevantes en la historia de nuestro cine".

En palabras del primer edil, "a primera vista, los guiones y la manera de contar la realidad del momento de Azcona pueden hacernos creer que quedan muy lejanos en el tiempo, pero si profundizamos en ellos de manera pausada, podemos ver que hay planteamientos, como el difícil acceso a la vivienda, que siguen estando muy de actualidad más de medio siglo después".

TALLERES

Los talleres, que se engloban bajo el titulo 'Rafael Azcona, el nacimiento de la comedia viral', se están celebrando desde el pasado martes en diferentes centros de la ciudad, dirigidos a alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato.

Concretamente, los centros que han participado en la iniciativa con IES La Laboral, IES Batalla de Clavijo, CPC Compañía de María La Enseñanza, Salesianos los Boscos y el propio IES Duques de Nájera. Los talleres, que oscilan entre 90 y 120 minutos de duración, abordan un contenido en el que inicialmente se profundiza en el conocimiento de la figura de Azcona.

A continuación, se estudian los elementos característicos de su obra, así como la influencia que su manera de contar historias ha supuesto para los actuales creadores audiovisuales de contenido.

Por último, los alumnos llevan a cabo la realización de una parte práctica en una dinámica grupal consistente en crear un micro-guion.

El contenido del programa es el siguiente:

1. Quién es Rafael Azcona y por qué debería importarte. Introducción al superhéroe de la comedia y al contexto de una España remota pero cercana.

2. Rafael Azcona, el maestro del dolor hecho humor. Cómo la comedia nace de la verdad y del dolor y cómo Azcona convirtió problemas serios en risas.

3. Los hits de Azcona: un top ten imperdible. Los momentos más icónicos de las películas de Azcona.

4. Las tramas que nos hicieron reír, reflexionar y llorar (pero de risa). Contar historias: algo que los tiktokers deben a Azcona (aunque no lo sepan).

5. ¡Quiero ser como Rafael! Interacción a lo grande. Introducción al oficio de guionista.

6. Dinámica: construye un micro-guion. Desafíos de escritura donde los chicos crearán diálogos cómicos (y se leerán algunos de ellos).

7. Cierre: lecciones de comedia para la vida real.

CLAUSURA EN LA BIBLIOTECA RAFAEL AZCONA

El último de los talleres de esta iniciativa se va a celebrar esta tarde, a las 19,00 horas, en la Biblioteca Municipal Rafael Azcona. Con ello, según ha señalado el alcalde, se pretende "abrir la posibilidad de tomar parte en esta iniciativa al conjunto de jóvenes de nuestra ciudad, conscientes de que no todos los centros han podido organizarse para celebrar estos talleres en sus instalaciones".

"La Biblioteca que lleva su nombre va a ser durante todo este año el epicentro de la celebración del Año Azcona y prueba de ello es la celebración de este taller y el extenso programa de actividades que con motivo de esta celebración se van a ir desarrollando en ella durante las próximas semanas", ha concluido Escobar.