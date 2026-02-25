El Ayuntamiento de Logroño licita la cafetería del Parque de La Grajera, que "aspira" a abrir para este verano

Archivo - Entrada a la Grajera - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en la Junta de Gobierno Local, ha aprobado sacar a licitación la cafetería y los aseos del Parque de La Grajera, cuyas obras de rehabilitación "van en plazo", por lo que se "aspira" a abrir para el verano, según lo previsto.

Como ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, el Ayuntamiento de Logroño es propietario de los inmuebles destinados a cafetería y aseos públicos ubicados en los Parques de El Carmen y La Grajera, en este último caso actualmente en proceso de rehabilitación interior y en materia de eficiencia energética.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación para la concesión demanial de uso privativo de estos espacios.

En el caso de la cafetería y los aseos del Parque del Carmen, la licitación se fija en tres años más uno de prórroga. El canon anual mínimo del primer año de contrato, que deberá ser mejorado al alza por los licitadores, será de 15.561,21 euros (IVA excluido), con un valor toral del contrato (incluyendo las prórrogas) de 62.244,84 euros.

Respecto a la cafetería y los aseos del Parque de La Grajera, la licitación se fija en cuatro años, sumando dos prórrogas de un año cada una.

En este caso, el canon anual mínimo del primer año de contrato, que deberá ser mejorado al alza por los licitadores, será de 5.4457,52 euros (IVA excluido), con un valor toral del contrato (incluyendo las prórrogas) de 32.745,12 euros.

Las proposiciones de los licitadores deberán presentarse, en un plazo de 20 días naturales contados desde la publicación del anuncio en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Logroño, a través de la página web logroño.es/licitacion.

En el caso concreto de La Grajera, Sanz ha detallado que "las obras, que están financiadas con fondos europeos para la climatización, adaptación energética y rehabilitación van en plazo".

"El planning de obras se está desarrollando según lo previsto, de modo que, como ya se sabe, esas obras tendrán que estar finalizadas para junio de este año. Lo que nos comentan en este caso los técnicos es que estamos dentro de la planificación de obra de una forma totalmente correcta", ha señalado la portavoz.

De este modo, ha recordado que "ya dijimos que íbamos a trabajar para que, a la misma vez que desarrollábamos las obras, sacar la licitación precisamente para que vaya en consonancia".

"Nosotros aspiramos a que haya licitadores que para que se pueda adjudicar esa explotación. Y creemos que no va a haber ningún problema. Es la creencia y la aspiración que nosotros tenemos, ir conjugando la finalización de las obras con la adjudicación, para que pueda estar lo antes posible", ha concluido.

RED DE ALCANTARILLADO

Por otro lado, se ha aprobado la licitación del contrato de limpieza y mantenimiento ordinario de la red de alcantarillado municipal por una cuantía de 374.209,53 euros (IVA incluido) que se desglosa en tres mensualidades:

Año 2026 (de junio a noviembre): 93.552,38 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2026): 187.104,76 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a mayo de 2028): 93.552,38 euros (IVA incluido).

PADRÓN FISCAL DE VEHÍCULOS.

Igualmente, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el padrón fiscal del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al año 2026, que recoge un total de 88.501 recibos y un importe total de 7.516.861,12 euros.

El padrón del año anterior recogía 86.941 recibos por una cuantía total de 7.430.942,71 euros.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO.

Por último, se ha dado luz verde a las bases de la convocatoria para cubrir cuatro plazas de operador informático.

Se trata de plazas procedentes de las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025, el proceso selectivo mediante concurso-oposición, como ha detallado Celia Sanz.

El extracto de las bases de la convocatoria será publicado en los próximos días en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y de forma íntegra en el apartado 'Convocatorias de empleo' de la página web logrono.es.