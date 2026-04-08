El Ayuntamiento de Logroño licita los servicios auxiliares del centro La Atalaya y la escuela infantil Chispita

Archivo - Centro La Atalaya, en Valdegastea. - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado sacar a licitación los servicios auxiliares y de limpieza del centro infanto-juvenil La Atalaya, así como los servicios auxiliares de la escuela municipal infantil Chispita.

En el primer caso, como ha apuntado la portavoz del Gobierno municipal, Celia Sanz, se ha aprobado la licitación para La Atalaya en los próximos cuatro años por un importe de 295.020,74 euros (IVA incluido), que se desglosan de la siguiente manera:

Año 2026 (de julio a noviembre): 40.975,10 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027): 98.340,25 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a noviembre de 2028): 98.340,25 euros (IVA incluido).

Año 2029 (de diciembre de 2028 a junio de 2029): 57.365,14 euros (IVA incluido).

Un centro que, en su momento, registró algunos problemas de atención por parte de la adjudicataria, Ocio Sport, algo que se solventó meidante un 'contrato puente' para la prestación de los servicios correspondientes, lo que, como ha afirmado Sanz, ha derivado en una situación de "absoluta normalidad" en el funcionamiento de la instalación.

CHISPITA.

Por otro lado, la portavoz ha apuntado que Logroño dispone en la actualidad de cuatro escuelas infantiles municipales, dirigidas a niños y niñas de entre 0 a 3 años (Casa Cuna, El Arco, El Cubo y Chispita, en este caso para la franja de 2 a 3 años).

Cuatro instalaciones "que juegan un importante papel para el desarrollo de los niños y niñas y también en la conciliación de la vida familiar con la vida laboral".

Todos estos centros cuentan con unas completas instalaciones, con aulas amplias con dormitorio y aseos, salas de juego, de psicomotricidad, comedor y amplios patios con zona de recreo; y ofrecen un servicio de comedor, con menús que ofrecen una dieta sana, equilibrada y adaptada a cada edad con productos frescos y de temporada que son cocinados diariamente en la cocina del centro.

Las tarifas correspondientes a los servicios educativos y de comedor prestados en cada una de las Escuelas Infantiles Municipales están financiadas por el programa del Bono Infantil del Gobierno de La Rioja.

En este marco, la Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la licitación del contrato para los servicios auxiliares de lavandería y cocina para la Escuela Infantil Municipal Chispita por un importe de 80.713,86 euros (IVA incluido), que se desglosa en dos anualidades:

Año 2026 (del 16 de julio al 30 de noviembre): 30.267,70 euros (IVA incluido).

Año 2027 (del 1 de diciembre de 2026 al 15 de julio de 2027): 50.446,16 euros (IVA incluido).