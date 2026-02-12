El Ayuntamiento de Logroño ofrece 30 plazas en el campus de educación vial del Parque Infantil de Tráfico para S.Santa

LOGROÑO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha organizado el campus de educación vial del Parque Infantil de Tráfico para las vacaciones de Semana Santa (los días 30, 31 de marzo y 1 de abril) en el que se ofrecen 30 plazas de carácter gratuito, dirigidas a niñas y niños empadronados en Logroño, nacidos entre el 2014 y el 2020, y cuyo plazo de inscripción finaliza el próximo 20 de febrero.

El programa del campus del Parque Infantil de Tráfico para Semana Santa tiene como objetivo apoyar a las familias y a su conciliación. Además, se persigue promover la movilidad saludable y segura, además de educar y concienciar a los niños en su papel como peatones y ciclistas.

Con esta oferta de actividades de formación en educación vial y cívico-social, el Ayuntamiento quiere aprovechar el tiempo libre educativo de los menores como vehículo para promover la movilidad sostenible entre las familias, adquiriendo las habilidades necesarias del buen peatón y la conducción segura en bicicleta, a través del conocimiento de las normas básicas de circulación.

Los participantes realizarán talleres lúdicos de Educación Vial, con actividades prácticas donde desempeñarán el papel de peatones y de conductores de bicicleta.

En concreto, se desarrollarán talleres lúdicos de educación vial con actividades eminentemente prácticas donde desempeñarán el papel de peatones y conductores de bicicleta en el Parque Infantil de Tráfico.

Los talleres se desarrollan de forma amena y participativa, los niños y niñas deberán resolver enigmas, realizar un Scape Room, yincanas, juegos de mesa, buscar recorridos seguros, pasear, etc. No es necesario que los niños acudan con bicicleta propia y casco.

NIÑOS NACIDOS ENTRE 2014 Y 2020 INCLUSIVE

El Consistorio contempla un servicio gratuito de tres días, de forma que el campus del Parque de Tráfico desarrollará estas actividades los días 30 y 31 de marzo, y 1 de abril de 2026, en el horario de 8,00 a 14,00 horas. El programa está dirigido a niños empadronados en Logroño, nacidos de 2014 a 2020 (matriculados entre 3º de Educación Infantil y 6º de Primaria).

Con el fin de apoyar especialmente a las familias y menores que requieren más este servicio, el Ayuntamiento garantiza plazas para aquellas familias en las que haya casos de violencia de género. Se da prioridad a familias monoparentales, familias numerosas, familias de acogida y adoptantes, así como a familias con problemas de conciliación en las que ambos progenitores o tutores legales trabajen y no puedan contar con ayuda externa para el cuidado de sus hijos o hijas. En total, el Ayuntamiento ofrece 30 plazas.

SOLICITUD DE PLAZA

El plazo de solicitud finaliza el 20 de febrero. Los listados provisionales se publicarán el 27 de febrero y se pueden efectuar alegaciones hasta el 3 de marzo. El día 5 de marzo saldrán los listados definitivos y, a partir del 6 de marzo se podrán efectuar las inscripciones, hasta el 20 de marzo. Las personas interesadas deberán descargarse y cumplimentar una ficha de solicitud que está disponible en la web del Ayuntamiento de Logroño, unidad de Educación.

Una vez realizada y firmada la solicitud, deberá remitirse escaneada correctamente al correo electrónico del Parque Infantil de Tráfico, parqueinfantildetrafico@logrono.es .