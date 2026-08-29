El Ayuntamiento de Logroño ofrece dos nuevos cursos para facilitar la inserción laboral y la recualificación profesional

Archivo - Plaza del Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, a través del Servicio Municipal de Orientación y Promoción Sociolaboral, ofrecerá en septiembre y octubre dos cursos cortos dirigidos, preferentemente, a personas en situación de desempleo con dificultados para su inserción laboral o recualificación profesional.

Los cursos forman parte del programa formativo municipal, que recoge las necesidades de los demandantes de empleo en situación de vulnerabilidad y la acreditación de competencias profesionales solicitadas en el mercado laboral para potenciar la empleabilidad.

Las formaciones son las siguientes:

'Limpieza de cristales' (del 9 al 18 de septiembre, de 9,30 a 13,30 horas).

'Cocina saludable para dietas especiales' (del 6 al 16 de octubre, de 9,30 a 13,30 horas).

Para participar se debe realizar una solicitud previa de forma presencial en el Servicio Municipal de Orientación y Promoción Sociolaboral (c/ Marqués de San Nicolas, 19-27, 1ª planta).

Al contar con plazas limitadas (15 por curso) se realizará un proceso de selección para cada curso.

Los interesados pueden obtener más información en los teléfonos 941 24 80 22 y 688 711 858; y a través de la página web www.orientadosenred.com.