Archivo - La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño prevé tener en unos dos meses mejorado el acceso directo al yacimiento arqueológico de Varea, después de que la Jutna de Gobierno Local haya aprobado en su sesión de este miércoles el contrato para estos trabajos.

Como ha apuntado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, se ha realizado un seguimiento por al área de Arquitectura y Arqueología del Ayuntamiento al yacimiento arqueológico de la época romana situado bajo el edificio que alberga el CEIP Varia y la puesta en marcha de un proceso de licitación para mejorar el acceso a este espacio desde el exterior del centro educativo.

Tras este procedimiento, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado el contrato para este fin a la empresa Construcciones Calleja, S.A. por una cuantía de 77.803 euros (IVA incluido).

De este modo, Sanz ha calculado que "en un par de meses aproximadamente" estará realizada esta obra "que es una demanda tanto de los vecinos del barrio como de la comunidad educativa" -cuya labor ha aprovechado para alabar- de manera que "se pueda contar con un acceso fácil y operativo" al yacimento.

CLIMATIZACIÓN DEL AUDITORIO MUNICIPAL.

Además, con el objetivo de mejorar la climatización del Auditorio Municipal, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la empresa Grupo Dayhe Development & Investment, S.L., por un importe de 14.791,67 euros (IVA incluido), el contrato para la realización de una asistencia técnica para la redacción del proyecto y la dirección de la obra de renovación del sistema de climatización de este espacio.

EQUIPAMIENTO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS.

Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado el expediente de contratación del servicio de limpieza, cuidado, mantenimiento, revisión y reparación de los trajes de intervención utilizados por el personal del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos del Parque de Bomberos de Logroño.

Para ello, se ha dado el visto bueno a la apertura del proceso de licitación y se ha aprobado un gasto de 46.000 euros (IVA incluido) conforme a las siguientes anualidades:

Año 2026 (de marzo a noviembre de 2026): 17.250 euros (IVA incluido).

Año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027): 23.000 euros (IVA incluido).

Año 2028 (de diciembre de 2027 a febrero de 2028): 5.750euros (IVA incluido).