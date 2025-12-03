El Ayuntamiento de Logroño recurrirá ante el TSJR la sentencia que da la razón a Bomberos sobre plazas y calendario

Archivo - Camión de Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha adelantado este miércoles que el Consistorio recurrirá por la vía de lo contencioso, ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, la sentencia que se ha conocido hoy mismo, en la que se da la razón a Bomberos sobre plazas y calendario.

En concreto, como han informado esta mañana desde varios sindicatos, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha estimado las demandas del colectivo sobre la convocatoria de oposiciones para cubrir plazas pendientes y contra la imposición de un calendario de vacaciones y libranzas.

Como ha apuntado Sanz durante la habitual rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local, "en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso de Logroño, efectivamente, el fallo ha sido la estimación no total, sino parcial, de las demandas que realizaba el colectivo de Bomberos".

Un fallo ante el que "lo primero que tengo que aclarar, y además hay que aclararlo de una manera fehaciente, es que esta sentencia no es firme, y precisamente porque no es firme, el Ayuntamiento de Logroño tiene la intención de recurrirla ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de La Rioja", ha insistido.

Como ha continuado explicando la portavoz -que ha recordado también su calidad de concejala de Personal-, "una de las partes en las que incide el fallo de la sentencia es en que no se han ejecutado las Ofertas de Empleo Público de años anteriores", ante lo que ha apuntado que "en el momento que se dicta la sentencia, esas plazas ya están convocadas".

Algo que, justamente, "se ha aprobado hoy por la Junta de Gobierno Local" y en lo que, como ha incidido el edil "en lo que se lleva meses trabajando en la Mesa de Negociación donde han participado también el colectivo de Bomberos".

Por otro lado, Celia Sanz ha recalcado que "en el fallo de la sentencia no vamos a entrar, porque por supuesto respetamos absolutamente los pronunciamientos que ha hecho el juez y también respetamos profundamente aquellas manifestaciones que los sindicatos puedan formular".

"Pero lo que sí que puedo garantizar -ha subrayado- es que el Ayuntamiento, con el pleno convencimiento de que en ningún caso ha desfavorecido los intereses de este colectivo y de que todas las cuestiones o muchas de ellas que se han discutido en esta sentencia, no han sido por imposición unilateral del Consistorio, sino que han sido consensuadas en una mesa de negociación, tanto del calendario como del convenio regulador en cuanto a vacaciones y permisos".

Ha insistido en que "todo eso ha sido consensuado en una Mesa de Negociación, precisamente porque creemos que el Ayuntamiento siempre ha defendido y ha compaginado el interés de los funcionarios con las necesidades del Consistorio, por lo que tenemos intención de recurrir esta sentencia y tendremos que esperar al fallo definitivo de esa sala de lo contencioso administrativo".

Y aunque ha reconocido que "no estamos de acuerdo con el fallo judicial, y como no estamos de acuerdo con el fallo judicial, y de hecho, en el juicio que se celebró en su momento, nuestros servicios jurídicos defendieron, y razonaron cuáles eran nuestros argumentos", es por lo que "nosotros ahora lo que vamos a hacer es recurrir esa sentencia, porque consideramos que tenemos motivos jurídicos suficientes como para que nuestras peticiones sean estimadas".

Así, Celia Sanz ha apuntado de nuevo que "por lo tanto, a fecha actual lo que les puedo anunciar es que vamos a recurrir esa sentencia, que no es firme, por lo tanto, hasta que la sentencia no sea firme, no se puede hablar de cuál es la decisión judicial definitiva".

PLAZAS.

La portavoz ha hecho este anuncio en el marco de la Junta de Gobierno Local en la que ha anunciado precisamente la convocatoria de diversas plazas dentro de varias Ofertas Públicas de Empleo.

En concreto, ha dicho que, "en la actualidad se encuentran vacantes e incluidas en la Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento de Logroño para los años 2023 y 2024, así como en la Relación de Puestos de trabajo, 25 plazas de categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local de este Ayuntamiento, todas ellas pertenecientes a la escala de administración especial, subgrupo de Servicios Especiales, Policía Local, encuadradas en el grupo C, subgrupo C1".

Estas plazas "se convocarán mediante el procedimiento de selección unificada de policías locales, por el sistema de oposición (se reservará un porcentaje del 20% para el procedimiento de movilidad)", que depende del Gobierno de La Rioja.

Y a ello ha sumado además que la Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases y las convocatorias de varios puestos de trabajo contemplados en la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Logroño:

Precisamente 11 plazas de bombero conductor (procedentes de las ofertas de empleo público de 2022, 2023 y 2024) mediante concurso-oposición. Quedarían de este modo pendientes 4 plazas de las reclamadas por el colectivo -dos de sargento y dos de cabo-, "que se convocarán próximamente".

1 plaza de técnico superior de aguas (procedente de la oferta de empleo público de 2023) mediante oposición.

1 plaza de oficial telefonista reservada a personas con discapacidad (oferta de empleo público de 2023) mediante concurso-oposición.

El extracto de las bases y las convocatorias serán publicadas en los próximos días en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) y de forma íntegra en el apartado 'Convocatorias de empleo' de la página web logrono.es