El Ayuntamiento de Logroño rinde homenaje a José Luis Alonso dando su nombre a la Escuela Municipal de Música

José Luis Alonso fue director de la Escuela de Música de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha celebrado esta tarde el acto institucional de cambio de denominación de la Escuela Municipal de Música como Escuela Municipal de Música Maestro José Luis Alonso, en reconocimiento a quien fue fundador y director del centro y cuya trayectoria profesional y humana ha dejado una profunda huella en la vida cultural y musical de la ciudad.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha subrayado que esta denominación constituye "un acto de justicia y de memoria con una persona que dedicó gran parte de su vida a impulsar la educación musical en nuestra ciudad".

Asimismo, Escobar ha señalado que "José Luis Alonso no solo fue el fundador de esta escuela, sino también una figura clave para despertar vocaciones, formar a cientos de alumnos y contribuir al desarrollo cultural de Logroño".

El acto ha comenzado con el descubrimiento de la nueva placa identificativa que lleva incorporado un código QR que permitirá acceder a información sobre la trayectoria musical José Luis Alonso.

Posteriormente, se ha desarrollado el acto institucional con las intervenciones de José Antoni Novoa como profesor de la escuela y, el director de la Escuela Municipal de Música, Miguel Ángel Berbés. Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha sido la entrega de una placa conmemorativa a la familia de José Luis Alonso, como muestra del reconocimiento y agradecimiento de la ciudad a su legado.

El acto ha concluido con las palabras del alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el broche final ha corrido a cargo de la Banda de la Escuela Municipal de Música con un concierto que ha cerrado una jornada de homenaje, recuerdo y reconocimiento a una de las figuras más relevantes de la historia musical reciente de Logroño.

Por último, hay que recordar que la denominación de la Escuela Municipal de Música 'Maestro José Luis Alonso' fue aprobada por la Junta de Gobierno Local tras la solicitud presentada por el claustro de profesores del centro y con el informe favorable de los cronistas oficiales del Ayuntamiento de Logroño.