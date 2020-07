El Ayuntamiento de Logroño trabaja en la elaboración de un Plan de Regeneración Urbana para la capital riojana

LOGROÑO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Patrimonio y Centro Histórico, Adrián Calonge, ha avanzado este martes que el Ayuntamiento de Logroño está trabajando en la puesta en marcha de un Plan de Regeneración Urbana para la capital riojana.

En rueda de prensa, el responsable del área de Vivienda ha criticado, además, "el abandono y la desidia" del anterior equipo de Gobierno con las viviendas de propiedad municipal.

En este sentido, Calonge ha detallado que "de las aproximadamente 200 viviendas de propiedad municipal que existen en Logroño, al llegar al Ayuntamiento nos encontramos con que prácticamente la mitad están vacías y sin darles utilidad".

No en vano, en opinión del concejal de Patrimonio, "el anterior equipo no ha llevado a cabo una política de vivienda y se ha limitado únicamente al asesoramiento y a ofrecer ayudas, pero no a buscar soluciones reales".

De este modo, "el Ayuntamiento renunció de facto a desarrollar políticas de vivienda mediante el convenio con el IRVI en 2012, en pos de una coordinación entre administraciones", ha indicado Calonge, para quien "la anterior corporación no se benefició de la parte de rehabilitación o de regeneración urbana del Plan de Vivienda".

El primer objetivo de la actual Concejalía ha sido la evaluación del estado del patrimonio inmobiliario del Ayuntamiento, no sólo viviendas, sino también de parcelas y locales propiedad del Consistorio.

"Descubrimos la existencia de un centenar de viviendas de propiedad municipal sin utilizar desde hace años, de las que aproximadamente una treintena están, incluso, sin estrenar, para entrar a vivir", ha destacado con preocupación el concejal.

Una bolsa de viviendas municipales que estarían repartidas prácticamente por todos los barrios de Logroño, "principalmente por la zona oeste de la ciudad y en el Centro Histórico, pero están en casi todas las zonas de Logroño", ha precisado Calonge, quien ha detallado que "el reto ahora mismo es poner en orden todo lo que estaba sin hacer y poder darle un uso a todas estas viviendas para no dejarlas cerradas".

El objetivo de la Concejalía con atribuciones en materia de Vivienda es "realizar una verdadera política de regeneración urbana, entendiendo materias como la rehabilitación desde un punto de vista íntimamente ligado al contexto social, económico y urbanístico", ha afirmado Calonge.

Ha añadido que "de ahí que la anterior Oficina de Rehabilitación y Centro Histórico vaya a convertirse ahora en una Oficina de Regeneración Urbana, asignada a la nueva Dirección General de Arquitectura, Regeneración Urbana y Vivienda".

El objetivo es, según Adrián Calonge, "conseguir un conjunto de iniciativas que fomenten la rehabilitación con una nueva base de ayudas que se darán a conocer en las próximas semanas, y avanzar hacia el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda para colectivos vulnerables, jóvenes y, en conjunto, a la sociedad logroñesa".

"Queremos que Logroño esté perfectamente preparado para los futuros planes estatales de vivienda, para las convocatorias europeas y para caminar de la mano de la Comunidad Autónoma", ha comentado el concejal de Patrimonio.

Así, también trabaja en "la creación de un parque de vivienda de alquiler, en colaboración con el IRVI, tal y como anunció la propia institución en diciembre de 2019 y recalcó el pasado mes de febrero". Por ello, "se está tramitando una asistencia técnica para que se elabore un Plan de Regeneración Urbana para la ciudad, para todo el entorno urbano".

De hecho, el trabajo llevado a cabo entre el Ayuntamiento de Logroño y el IRVI se ha centrado en la mejora de la gestión eficiente de los recursos y en no duplicar los servicios que se ofrecen desde la administración local y autonómica.

El objetivo es llevar a término el convenio firmado en el año 2012 y actualizarlo a la situación actual de las familias logroñesas, con el fomento de la vivienda en alquiler en total colaboración con la Comunidad Autónoma.

OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA.

La actual Oficina Municipal de Vivienda va a ser remodelada y sus funciones se incluirán en la nueva Oficina de Regeneración Urbana y en el IRVI, en cumplimiento del convenio alcanzado por ambas instituciones en 2012.

La Oficina Municipal de la Vivienda -que ha sido gestionada por varias empresas- se creó en el año 2002 para, entre otras funciones, crear una bolsa de alquiler y realizar asesoramiento al ciudadano en materia de vivienda.

Hasta el año 2011 estuvo gestionada por una fundación y a partir de 2012 el Ayuntamiento contrató a empresas privadas para su gestión.

En 2012 se firmó un convenio con el IRVI para evitar duplicidades y la Oficina de la Vivienda dejó de ofrecer el servicio de intermediación sobre alquiler, conocido como bolsa de alquiler, y se convirtió en un servicio de asesoramiento.

Eso cambió un año después cuando el Ayuntamiento tuvo que implantar un nuevo sistema de inspección del parque de edificación denominado ITE, cuya parte administrativa se encomendó a esta oficina.

A partir del 1 de septiembre de este año, la Oficina se cerrará definitivamente pasando sus labores a ser realizadas por funcionarios de la Oficina de Regeneración Urbana y Vivienda en la cuestión de las ITE y por el IRVI en las labores de asesoramiento sobre vivienda.