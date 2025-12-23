El Ayuntamiento de Logroño valorará la posibilidad de sanciones por el vertido de gasoil ayer en Avenida de Colón

Archivo - Camión de Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha apuntado este martes que el COnsistorio va a valorar la posibilidad de sanciones por el vertido de gasoil que ayer se dejó sentir en la zona de Avenida de Colón, en el centro de la ciudad.

En la tarde-noche de este lunes, desde el propio Ayuntamiento se informaba de que los bomberos de Logroño estaban trabajando "en detectar el origen de un posible vertido de gasoil en la zona de Avenida de Colón".

Al mismo tiempo, se trasladaba "un mensaje tranquilizador porque se trata de un vertido no peligroso, no inflamable".

En la misma comunicación se explicaba que "el olor a gasoil se está extendiendo a otras calles de la ciudad", ante lo que se daban consejos como "tapar los conductos de los que procede el olor y cerrar esa habitación dejándola con ventilación natural"; o que "en aquellas comunidades de vecinos donde se esté produciendo el olor a gasoil, se solicita que revisen la caldera de la comunidad por si esta pudiera tener el depósito afectado".

En torno a las 23 horas, el Consistorio informaba que "el origen del vertido ya ha sido localizado, en Avenida de Colón 33", dándose la situación por "controlada", al tiempo que se apuntaba que "se están realizando trabajos de dilución en punto para neutralizar daños agua abajo y se mantienen equipos para limpieza del vertido".

A preguntas este martes de los medios de comunicación, al término de la habitual rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados en Junta de Gobierno Local, Celia Sanz ha ratificado que "desde el momento que tuvimos conocimiento de la noticia, se actuó por parte de los servicios competentes y en principio ya está todo solucionado".

"Ahora se está también estudiando, porque hay que tener en cuenta que en este caso hay que valorar la posibilidad de interponer sanciones una vez veamos quién ha sido el autor de ese vertido. Pero la situación ahora mismo está ya controlada", ha finalizado la portavoz.