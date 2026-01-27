El Ayuntamiento mexicano de Tepetlaoxtoc ratifica su hermanamiento con el municipio riojano de Clavijo

Descubrimiento del obelisco del hermanamiento entre Tepetlaoxtoc y Clavijo por parte de la primera presidenta de allí, Diana Morales, y el alcalde riojano, Pedro Muro - TEPETLAOXTOC

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc (México) y el español de Clavijo (La Rioja) han ratificado sus lazos de amistad y su hermanamiento. Para ello, la presidenta municipal, Diana Morales, y el alcalde de la localidad riojana, Pedro Muro, han firmado un acuerdo de colaboración, para después proceder a descubrir un obelisco, en la población mexicana, en recuerdo de este momento.

Al acto, que se desarrolló tras la homilía, en honor a San Pablo Apóstol, además de varias autoridades locales, acudió numeroso público. Allí, Morales mostró la cultura de esta zona, regada de historia prehispánica, así como de tradiciones que datan de la época de la colonia, hasta llegar a los tiempos de 'México Libre'.

Por su parte, el alcalde riojano, y presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), destacó la celebración de este evento que fortalece las relaciones y tradiciones, además de la historia de los dos municipios.

La presencia en Tepetlaoxtoc viene a consolidar el hermanamiento mutuo entre ambos ayuntamientos. De hecho, los representantes mexicanos ya visitaron Clavijo, en diciembre de 2024, donde firmaron un documento conjunto por parte de ambos alcaldes en el que manifestaron la voluntad de sus municipios de perpetuar estos lazos históricos y culturales.

Hay que tener en cuenta que, en el municipio de Tepetlaoxtoc, se baila dos veces al año, por San Sebastián y Santiago, la 'Danza de Los Santiagos'. Se trata de un baile típico del folclore charro que en 2017 fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En la danza, que tiene una duración de unas 8 horas, se interpreta la 'Batalla de Clavijo' y está relacionada con el tributo de las cien doncellas.

Tras los actos de ratificación del hermanamiento, acudieron al Eremitorio de Betanzos donde se entregaron unos reconocimientos, y donde se bailó la 'Danza de los Santiagos'.