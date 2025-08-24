El Ayuntamiento de Nájera anuncia el cartel ganador de las Fiestas de San Juan Mártir y Santa María la Real 2025

LOGROÑO 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Santa María', obra de Javier Rada Aós, será el cartel anunciador de las Fiestas de San Juan Mártir y Santa María la Real 2025 de Nájera.

El jurado encargado de la selección, ha estado compuesto por el alcalde, Jorge Salaverri, el concejal de Festejos, Javier Benito, un edil de cada grupo político, un representante de la Peña Juventud y un representante de la Peña Malpica.

Desde el Ayuntamiento "se agradece la participación de todos los artistas, que han demostrado una gran calidad en sus trabajos y se felicita al ganador por reflejar de una forma tan bonita la esencia de nuestra ciudad".

Las fiestas se celebrarán del 15 al 18 de septiembre, una cita a la que se invita a toda la ciudadanía a participar y disfrutar de estas tradicionales celebraciones.