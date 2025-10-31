El Ayuntamiento de Nájera aprueba su I Plan de Igualdad

Archivo - Plaza de España de Nájera con Santa María la Real al fondo - LA RIOJA TURISMO - Archivo

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Nájera ha aprobado oficialmente su I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres 2025-2029, una herramienta estratégica que permitirá incorporar el principio de igualdad de género en todas las políticas municipales y en la gestión interna de la institución.

El documento ha sido elaborado de manera participativa por la Comisión de Igualdad, integrada paritariamente por representantes del Ayuntamiento y del personal trabajador, y ha contado con el apoyo técnico de Concilia2 Soluciones, S.L.

El plan supone un compromiso firme del consistorio con la igualdad de oportunidades, la conciliación y la no discriminación.

El Plan de Igualdad establece ocho áreas de actuación prioritarias: Procesos de selección y promoción profesional; Retribuciones y transparencia salarial; Formación y sensibilización en igualdad; Conciliación y corresponsabilidad; Comunicación inclusiva e imagen no sexista; Prevención del acoso y de la violencia de género; Salud laboral con perspectiva de género; e Igualdad y atención a la diversidad (LGTBIQ+).

Entre las medidas destacadas se encuentran la elaboración de un protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, la difusión de un documento de derechos de conciliación, la creación de un registro salarial anual, así como la puesta en marcha de acciones formativas en igualdad dirigidas a toda la plantilla municipal.

"Este Plan de Igualdad no es un documento estático, sino un compromiso real para avanzar hacia una administración más justa, moderna y respetuosa. Es una herramienta que impulsa la igualdad de trato y oportunidades dentro del Ayuntamiento y en su relación con la ciudadanía", ha señalado el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri.

El Plan tendrá una vigencia hasta 2029 y se concibe como un proceso de mejora continua, con evaluaciones periódicas que garanticen el cumplimiento de sus objetivos.

El Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Nájera estará disponible para su consulta en el Portal de Transparencia de la Sede Electrónica municipal, y se difundirá tanto interna como externamente para implicar a toda la ciudadanía.