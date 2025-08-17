El Ayuntamiento de Nájera restaura una maqueta histórica del Rey don García encontrada en el archivo

Restaurada una maqueta histórica del Rey don García encontrada en el archivo municipal - AYUNTAMIENTO DE NÁJERA

El Ayuntamiento de Nájera ha informado de la restauración de una maqueta histórica del Rey don García, atribuida al escultor riojano Dalmati y a su sobrino Alejandro Narvaiza, encontrada en el archivo municipal.

A finales del pasado año, personal del Ayuntamiento de Nájera descubrió en el sótano del archivo municipal una maqueta de Don García montado a caballo.

La pieza, realizada principalmente en escayola y policromada sobre un pedestal de madera, llamó de inmediato la atención por su belleza y singularidad, despertando la intención de recuperarla y darle un lugar destacado en la ciudad, ha relatado el Ayuntamiento.

En un principio, ha contado, se desconocía quiénes habían sido los autores de la obra, pero justo una semana después, la noticia del fallecimiento de Alejandro Narvaiza, sobrino del escultor riojano Dalmati, permitió atribuir la obra a ambos artistas, tío y sobrino, quienes trabajaban juntos en piezas artísticas.

Desde el Ayuntamiento, conscientes del valor histórico y artístico de la maqueta, contactaron con el artista local y amigo personal de la familia Narvaiza para realizar la restauración.

Para esta obra, empleó principalmente escayola junto con un material secreto que realza la calidad de sus restauraciones. Consideró una idea excelente el proyecto y ya ha devuelto la miniatura restaurada, lista para ser exhibida.

Nacido en Nájera en 1951 en una familia de agricultores y ebanistas que siempre le transmitieron una gran pasión por el arte, Lozano pintó con solo siete años su primera obra: un cuadro de un caballo que veía cuando iba al huerto de su abuelo. Curiosamente, su primera y última obra tienen el mismo nexo: un caballo.

Amante de su ciudad natal, muchas de sus piezas están inspiradas en Nájera. De hecho, en la Casa de Cultura se puede ver un mural realizado por él, aunque la mayoría de sus obras son privadas. A lo largo de su trayectoria, ha viajado mucho, realizado numerosas exposiciones de sus cuadros y escrito dos libros sobre arte.

Trabaja con diversas técnicas, desde pintura hasta escultura, y en su casa conserva más de 200 cuadros. Durante el periodo en que estuvo formándose en la Escuela de Arte de Logroño, conoció a Dalmati, con quien estableció una relación profesional y artística que hoy se refleja en esta restauración.

Respecto a los autores originales, Dalmati y Alejandro Narvaiza, son artistas muy reconocidos en La Rioja por sus contribuciones al arte escultórico y pictórico regional.

Dalmati, escultor consagrado, junto con su sobrino Alejandro, formaron un tándem creativo que ha dejado un legado artístico muy valorado en la comunidad. Esta actuación permitirá recuperar y preservar un valioso legado cultural de Nájera, según indican desde el consistorio.

"Estamos orgullosos de recuperar esta pieza única que forma parte de nuestra historia y cultura. La restauración realizada por Jesús Lozano es un merecido homenaje a los Narvaiza y esperamos que pronto pueda ser disfrutada por todos los vecinos y visitantes", han señalado desde el Ayuntamiento de Nájera.