El Ayuntamiento pone en marcha cursos de formación en discapacidad para conductores de autobús urbano

La concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades, Paloma Corres, ha presentado las jornadas de formación que se celebrarán desde mañana día 6 de noviembre, destinadas a conductores de Autobuses de Logroño.

"El Ayuntamiento de Logroño, en su trayectoria de gestión del IV Plan Municipal de Integración de Personas con Discapacidad, va avanzando en la ejecución de medidas que favorecen la inclusión del colectivo en nuestra ciudad -ha explicado Corres-; así, cobran especial interés todas aquellas acciones en las que se tiene como objetivo el favorecer el trato adecuado hacia todas las personas".

Una de las vertientes para profundizar en este objetivo es propiciar la formación de los profesionales que tienen relación directa con el colectivo, por lo que, tras dos iniciativas desarrolladas en 2016 y 2017 para empresas colaboradoras con el Ayuntamiento, "hemos querido dar un paso más, programando una nueva edición formativa, en esta ocasión dirigida a los conductores de autobús de la Empresa Autobuses Jiménez, prestadora del servicio de transporte urbano de Logroño".

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN

Que los conductores comprendan la diversidad de situaciones a las que tienen que enfrentarse las personas con movilidad reducida o alguna discapacidad (psíquica, sensorial, física, intelectual).

Que cumplan con los criterios operativos y de actitud necesarios para facilitar la accesibilidad a las personas con discapacidad.

Que los conductores adquieran la formación necesaria para que respondan a las necesidades de movilidad de las personas con discapacidad.

Identificar el concepto de accesibilidad con la mejora de la calidad del servicio de transporte público.

Conseguir un servicio de transporte adaptado a todos los ciudadanos.

El beneficio de las Jornadas Formativas no sólo es para las personas con discapacidad, también para pasajeros que tienen otros ritmos y necesitan más tiempo que otras personas, como son las personas mayores.

En total, se celebrarán 11 sesiones

Las jornadas están dirigidas a conductores de autobús de la empresa Autobuses Jiménez, prestadora del servicio municipal de transporte urbano.

El número total de personas participantes en la formación es de 90 conductores de autobús, que se distribuirán a razón de 8 personas por grupo, haciendo un total de 11 sesiones formativas.

La formación se realizará los martes, miércoles y jueves, entre el 6 y el 28 de noviembre de 2018, un total de 11 sesiones y una duración de 5 horas por sesión.

Será impartida en el Aula de formación de la empresa Autobuses Jiménez, ubicada en el Polígono de La Portalada II, c/ Santa María, 8, de Logroño.

PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES

Las sesiones formativas sobre discapacidad serán teórico-prácticas con una duración total de 5 horas. Además se incorpora una módulo de 45 minutos sobre Seguridad Vial, impartida por Policía Local. La acción formativa se desarrollará conforme a la siguiente especificación:

8.30 - 9.15 horas. Seguridad Vial.

9.15 - 10.05 horas. Introducción a la Discapacidad y Salud Mental.

10.05 - 10.55 horas Discapacidad Intelectual.

10.55 - 11.45 horas. Discapacidad Sensorial Visual.

11.45 - 12.00 horas. Descanso.

12.00 - 12.50 horas. Parálisis Cerebral y Discapacidad Física.

12.50 - 13.40 horas. Discapacidad Sensorial Auditiva.

Los contenidos, según han explicado, serán diseñados por los profesionales de las entidades que representan los diferentes tipos de discapacidad en torno a las siguientes materias:

Los derechos humanos y la no discriminación.

La actitud hacia la discapacidad.

Trato correcto y comprensión hacia el colectivo.

Conocer los distintos colectivos de personas con discapacidad y las dificultades que tienen en el acceso al transporte público.

A través de estos temas se abordarán diferentes tipos de discapacidad: salud mental, discapacidad intelectual, visual, física y parálisis cerebral y discapacidad auditiva.

Las sesiones serán impartidas por: As. Salud Mental La Rioja (Arfes), Once, As. Personas Sordas De La Rioja (ASR), Aspace Rioja, La Rioja Sin Barreras, Plena Inclusión La Rioja, As. Igual a ti, Arsido, Asprodema y Arpa Autismo Rioja, En Coordinación con el Cermi La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño (concejalía de Servicios Sociales).