El Ayuntamiento saca a contratación los trabajos de poda del arbolado urbano de Calahorra

LOGROÑO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha sacado a contratación los servicios de mantenimiento de los trabajos de poda del arbolado urbano viario, de parques y jardines de Calahorra por un tipo de licitación de 109.893,41 euros. La duración de este contrato es de 5 meses y los criterios de adjudicación que se establecen son el precio (75 por ciento) y la reducción del plazo de ejecución (25 por ciento).

"Se podarán unas 3.636 especies, entre árboles, palmáceas y arbustos, con el objetivo de eliminar ramas muertas o enfermas, mejorar la circulación de luz y aire, estimular la producción de frutos o flores y dar forma al árbol. Son unos trabajos sumamente necesarios para el cuidado, conservación y desarrollo saludable del arbolado urbano", según el informe técnico municipal.

Los trabajos que se contratan son la poda de mantenimiento; poda de mantenimiento y aclarado; poda terciada; poda reducción en forma de bola; poda en verde; poda y cepillado; y retirada de frutos. Hasta ahora los operarios del parque municipal de Obras y Servicios se encargaban de la poda anualmente a partir de octubre y no en los meses de parada vegetativa, que va de enero a marzo, "debido a la programación de trabajo del propio parque ya que de diciembre a marzo su agenda está comprometida al apoyo de eventos que organiza directamente en el Ayuntamiento", explica el informe, que también añade que "el equipo de medios propios destinados a la poda se componía de un conjunto de entre 10 y 15 personas, lo que en términos comparativos supone una abultada detracción de efectivos a un único fin y una reducción importante de personal dedicado al cuidado y mantenimiento de la ciudad.

Por este motivo la propuesta de contratar los trabajos anuales de poda", que serán realizados a partir de diciembre, "supone una mejora organizativa de los recursos personales propios, que pueden destinarse a otros fines". Además, todos los años para la realización de estos trabajos el Ayuntamiento de Calahorra alquilaba la maquinaria y las herramientas para poder llevarlos a cabo adecuadamente, cuyo coste rondaba los 25.000 euros.

La decisión de sacar a contratación la poda del arbolado urbano se debe fundamentalmente a una mayor eficacia tanto en el servicio de poda como el del mantenimiento de la ciudad realizado por el parque municipal de obras y servicios. También la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente de contratación para adjudicar el suministro de fertilizantes para los servicios municipales de Parques y jardines y Deportes desde el 17 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028.

La licitación con un tipo máximo de 28.959,70 euros se divide en dos lotes: el número 1 es el suministro para el servicio de Parques y jardines y el segundo para el servicio de Deportes. El precio es el único criterio de adjudicación. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los de prescripciones técnicas de los dos contratos pueden examinarse en el perfil de contratante de la página web del Ayuntamiento de Calahorra (www.calahorra.es) y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (www.contrataciondelestado.es).

CONCURSO DE DISEÑO DEL CARTEL DE LAS XXX JORNADAS GASTRONÓMICAS

Ha acordado aprobar las bases para el concurso de diseño del cartel anunciador de la trigésima edición de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, que se celebrará del 17 al 26 de abril de 2026. Podrán participar todos los artistas que lo deseen, sin limitación de número de obras por autor. Habrá un único premio de 800 euros para el ganador del concurso. Las obras tienen que ser originales y sus medias 46,5 x 65 centímetros.

El plazo de admisión de carteles comienza el 21 de octubre y finalizará el 3 de diciembre de 2025. Las obras podrán presentarse sin firma del autor y presencialmente en el Centro cultural 'Deán Palacios', por transporte a portes pagados y en formato digital a la siguiente dirección de correo electrónico turismo@calahorra.es.

ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

Ha adjudicado el contrato menor de servicios para el traslado de fondos museísticos, equipamiento museográfico, mobiliario y otros elementos del Museo de la Romanización, mientras duren las obras para mejorar su accesibilidad y eficiencia energética, a Andrés Martín Rebollo por importe de 18.029 euros.

Ha abonado 399,20 euros a la asociación de Promoción gitana de La Rioja por la adquisición de material inventariable y al Club Taurino de Calahorra, 2.635,46 euros para el pregón taurino.

Ha dado el visto bueno a la relación de facturas número 41, 42 y 45 por valor total de 257.981,01 euros.