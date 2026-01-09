Azcona, protagonista de las actividades de enero a marzo de la Biblioteca con su mismo nombre, junto IA y club lectura

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, junto a la concejala de Cultura, Fernández, y la directora de la Biblioteca Rafael Azcona, Esther Felipe. - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

La figura del guionista y novelista español, Rafael Azcona, será, sin duda, una de las protagonistas de las actividades del primer trimestre de la Biblioteca municipal de Logroño que lleva su mismo nombre con motivo del centenario de su nacimiento. Será "el año Azcona" y la Biblioteca "uno de los foros principales donde se desarrollen actividades para festejar este aniversario".

Así lo han señalado este viernes el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, junto a la concejala de Cultura, Fernández, y la directora de la Biblioteca Rafael Azcona, Esther Felipe, quienes han informado de las actividades que se desarrollarán en este primer trimestre del año.

Un año más, la entidad retoma sus actividades "con numerosas novedades", entre ellas, destaca un taller de estampación de camisetas que rendirá homenaje al ilustre riojano. Pero, aparte de ello, también se celebrará un taller de inteligencia artificial para la aplicación literaria y un club de lectura que subirá los libros al teatro Bretón.

Estas son, ha dicho Sáinz, "las tres principales novedades de este trimestre pero todas ellas se engloban en una programación amplia, diversa, imaginativa y creativa".

ESPACIO DE REFLEXIÓN Y PENSAMIENTO CRÍTICO

Como reconoce "nuestro objetivo es fomentar un espacio de reflexión y un pensamiento crítico a través de la lectura y la escritura. Aunque están centradas, sobre todo, para el público juvenil y adolescente, con espacios de juegos y de encuentros donde comiencen a cultivar sus hábitos de lectura, también habrá espacio para los más adultos y, también, para los bebés y niños.

En la agenda de enero a marzo de 2026, la Biblioteca municipal refuerza su compromiso con la convivencia y el ocio cultural para los jóvenes con iniciativas como ¡Todas a la mesa!, sesiones semanales de juegos de mesa y juegos de rol dirigidas a partir de 12 años.

La programación incorpora también propuestas que conectan creatividad y nuevas tecnologías, como el taller Inteligencia Artificial Mágica: creando relatos, cuentos e ilustraciones que cobran vida, que se ofrecerá tanto para público adulto como para adolescentes y permitirá explorar el uso de la inteligencia artificial aplicada a la creación literaria y visual.

En el caso de los adultos el taller tendrá lugar el miércoles 21 de enero mientras que el de los jóvenes de 12 a 16 años, el taller se desarrollará el sábado 31 de enero.

TALLERES DE ESCRITURA CREATIVA

Entre las propuestas destacadas se encuentran los talleres de escritura creativa para público adulto y para público infantil. El taller para adultos, impartido por Rosa María Sandín Romano, comenzará el próximo lunes, 12 de enero y se ofrecerá durante 12 jornadas y combina teoría literaria, lectura de autores, ejercicios prácticos y espacios de intercambio, con el objetivo de fortalecer la competencia escrita y generar un entorno de aprendizaje compartido.

Por su parte, el taller infantil 'Jóvenes escritores en la ciudad', a cargo de Carmela Trujillo, está dirigido a niños y niñas de entre 9 y 12 años y propone un proceso creativo que culminará con la elaboración y presentación de un libro propio. En este caso, el taller comienza mañana sábado, 10 de enero, y se desarrollará durante 8 jornadas.

ÁREA INFANTIL

El área infantil vuelve a tener un peso destacado con actividades como los talleres de filosofía, impartidos por Marina Rodríguez los días 31 de enero y 21 de febrero para niños y niñas de entre 5 y 8 años con el objetivo de acercar la reflexión, el pensamiento crítico y la comprensión del mundo desde edades tempranas".

En esta área también destaca la Bebeteca, un espacio pensado para bebés de 0 a 3 años con materiales y libros que favorecen el encuentro familiar y los primeros vínculos con la lectura. "Este espacio está teniendo una acogida extraordinaria y nuestro objetivo es seguir potenciándolo" ha señalado Sainz que ha recordado que las sesiones son: Bebeteca, los lunes, de 11,30 a 12,15 horas (6-18 meses), y Pequeteca los miércoles, de 11,30 a 12,15 horas (18-36 meses).

La programación infantil incluye también talleres de animación lectora que se celebran todos los viernes y los primeros y últimos sábados de mes.

Los talleres '¿Los viernes, te vienes?' alternan sesiones de 5 a 8 años y de 9 a 12 años; el cuento-taller 'Hospital de libros' tiene lugar al final de cada mes para edades de 4 a 7 años; 'Lectaurante' se celebra el primer sábado de cada mes para menores de 5 a 8 años; y 'Cuentos con lógica' ofrece el último sábado de cada mes dos turnos para niños y niñas de 3 a 4 años.

INTERCAMBIO DE ESQUEJES

Completan la programación actividades singulares como el intercambio de esquejes, en colaboración con ASPRODEMA, que vincula la jardinería con la consulta de bibliografía especializada, y el programa 'eAzcon@' de alfabetización digital, que impartirá talleres mensuales sobre recursos culturales en red, plataformas de cine y herramientas de fotografía y edición con el móvil.

A ello se suma la actividad de la sala 'ArteFábrica', un espacio de creación en torno a la ilustración y las artes del libro, que durante el primer trimestre acogerá cápsulas formativas y monográficos dirigidos tanto a público infantil como adulto, así como talleres de larga duración centrados en la encuadernación artística y el grabado.

En concreto, se han programado los siguientes talleres: 'Estampación textil a partir de la xilografía'; 'Uno de Uno. Grabado y estampación a partir de la punta seca'; 'Ctrl+x-Ctrl+v. Ilustración a partir del collage'; 'Coser y Cantar' y 'La Maña de Morder'.

ACTIVIDADES EN EL PUNTO DE LECTURA DE LA ROSALEDA

El Punto de Lectura de La Rosaleda refuerza su programación con la puesta en marcha de un nuevo club de lectura 'Crear letras' donde los libros pasan al escenario y que propone leer cinco grandes obras entre enero y junio y asistir a sus adaptaciones teatrales con descuentos exclusivos para las personas participantes (abono para todas las obras 'Crear Letras': 35% y en entrada individual: 25%).

El club se desarrollará un jueves al mes a las 19,30 horas y las obras propuestas son: 'La mujer rota' de Simone de Beauvoir;'Memorias de Adriano' de Marguerite Yourcenar; 'La barraca' de Blasco Ibáñez; 'Fuenteovejuna' de Lope de Vega y 'La vida extraordinaria' de Mariano Tenconi Blanco.

Además de este club de lectura, la Rosaleda mantendrá otras actividades como 'A través de la cristalera' dirigido a niños y niñas de 5 a 8 años y que se celebra los sábados a las 12,00 horas; '¿Juegas conmigo?' para niños y niñas de 8 a 12 años y que tendrá lugar los miércoles a las 18,30 horas y los 'Aperitivos filosóficos', a cargo de Marina Rodríguez Martínez, que tendrá lugar el último domingo de cada mes, de 12,30 a 14,00 horas.

Por último, hay que recordar que el calendario completo de actividades, los requisitos de inscripción y los aforos por actividad están disponibles en la web municipal y en la propia biblioteca. Para más información y para gestionar inscripciones puede contactarse directamente con la Biblioteca Rafael Azcona, en el Punto de Lectura de La Rosaleda y en el teléfono 941277836.