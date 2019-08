Baena (Ciudadanos): "Se han dejado chantajear y los populistas les han sacado lo que querían"

Publicado 27/08/2019 11:40:44 CET

LOGROÑO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Pablo Baena, ha acusado hoy a la candidata a la Presidencia del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu de haberse "dejado chantajear". Además, ha creído que "los populistas les han sacado lo que querían".

Baena ha intervenido hoy en el pleno del Parlamento de La Rioja para anunciar su voto negativo a Andreu como presidenta del Gobierno de La Rioja acusándole de "hacer teatro de marionetas y estar "dirigida desde Madrid".

Ha recordado las palabras de la diputada de Podemos, Raquel Romero, en el primer intento de investidura en julio, cuando le acusó a Andreu de "fallos de comprensión básica y alguna dificultad cognitiva".

También ha parafraseado a Romero cuando le decía que nunca iba a vender su voto para señalarle: "Qué rápido se ha olvidado de la transparencia mientras se repartían puestitos".

También ha recordado cuando Andreu le decía a la Podemos: "Si se piensa que nos vamos a chantajear lo lleva clarinete". Ahora, ha considerado: "Hubiera aceptado hasta una Consejería de Marina". "Vaya tropa, que diría Romanones", ha añadido.

Ha visto en las negociaciones una "cortina de humo", cuando "han estado negociando sillones, sin transparencia y teniendo en vilo a la sociedad riojana". "Vaya espectáculo", ha clamado.

Tras acusarle de tirarse "en plancha a los brazos de podemos" ha recordado que, con Ciudadanos "no quiso ni hablar". "Ustedes se están equivocando mucho, pusieron un cordón sanitario a nuestra formación porque son más sanchistas que Sanchez, y oyeron no a Rivera y lo transformaron en no a Baena", ha dicho.

Después, le ha preguntado si "de verdad sus votantes socialistas están cómodos con Otegi".

"Yo advertí en los debates su intención de formar gobierno con Podemos y subir los impuestos", ha recordado al tiempo que ha afirmado que "los perjudicados las familias que van a ver recortadas libertades, y los autónomos que van a tener más dificultades para crear empleo".

"Tenemos una mala noticia para usted: le encantaría que no hubiera oposición, pero la va a haber, los ciudadanos se merecen que alguien les defienda del sablazo", ha espetado.

"Menuda", le ha contestado Andreu al salir al estrado, recibiendo su segundo gran aplauso. "Me da la sensación de que está envidiosillo, pero tendrá que quitarse esa estela de odio y mentiras, no sé si intencionada o por su falta de capacidad comprensiva de mi discurso".

Después, le ha recogido su recomendación para leer a Clara Campoamor, y le ha dicho que "murió en el exilio gracias a partidos que ustedes apoyan". Otro aplauso, aún más intenso y largo. A continuación, le ha acusado de discurso retrógrado, y le ha recordado los pactos de Ciudadanos con Vox.

"A usted lo veo rígido, y es una imagen que no la quisiera para mi Gobierno: sé que la va a cambiar", ha dicho. Ha añadido que ella no tiene nada que ver con Otegi, y le ha preguntado si él sí.

Le ha pedido, además, que le traiga "lo que ha hecho con el Partido Popular durante cuatro años", porque, ha añadido: "Lo que nos encontremos, será usted también responsable". Nuevo aplauso.

"Me dan igual Aragón, Navarra y Madrid, si en lo que tenemos que pensar es en La Rioja", le ha espetado.

Le ha recordado que, los últimos años, la relación del PSOE con Ciudadanos ha sido muy buena. También le ha recriminado que no haya dicho nada del gasto que ha hecho el Partido Popular en los últimos meses. Nuevo aplauso. "Lo que creo es que usted está en busca de la personalidad perdida", le ha dicho pidiéndole que se relaje.

"No sea mentiroso, no le vamos a subir el IRPF a todos los riojanos", ha afirmado y le ha preguntado cuántas personas ganan más de 60.000 euros en La Rioja. "Ustedes no tienen ni idea porque no han gobernado", ha dicho. Nuevo aplauso.