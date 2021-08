Baena (Cs) ve a Andreu "alejada de la realidad"

LOGROÑO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Pablo Baena, ha visto hoy a la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, "alejada de la realidad" y le ha advertido de que "gobernar es algo más serio".

En rueda de prensa ha recordado cómo Andreu manifestó, la semana pasada, que encaraba el futuro con ilusión. "A nuestro modo de ver ilusión es la que mantienen los enchufados del chiringuito de podemos", ha dicho.

En este sentido, ha indicado que "lo que nos cuesta el voto de los populistas" y "la incapacidad de Andreu para negociar" es "doce millones de euros" o, lo que es lo mismo, "2.000 plazas de guardería".

Ha dudado de que pueda tener confianza cuando "no ha dejado de cesar altos cargos". También le ha recriminado su optimismo porque, ha dicho, "los que no pueden tener optimismo son los empresarios que no pueden tener acceso a las ayudas".

Baena ha creído que "gobernar es algo más serio" y, recordando que los últimos meses de agosto los ciudadanos se encontraron "en 2019 con la Fábula de la Zorra; y en 2020 con el cese del secretario general del PSOE, Francisco Ocón" se ha preguntado "qué sorpresa tendrá Andreu preparada para los riojanos en este mes".

También ha reprochado que "acabamos el curso sin información sobre los proyectos estratégicos que nos han vendido en ocho ocasiones pero de los que no se ha concretado nada".