El Ballet Nacional de España vuelve este sábado a Riojaforum con 'Generaciones'

Ballet Nacional de España con su espectáculo 'Generaciones' - BALLET NACIONAL DE ESPAÑA

LOGROÑO 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ballet Nacional de España vuelve a Logroño con 'Generaciones', un programa mixto de repertorio y nueva creación, que parte de la tradición de la Danza española y refleja además la evolución de propuestas escénicas a través de varias generaciones de creadores. Generaciones articula un diálogo entre distintas sensibilidades, estilos y trayectorias creativas.

El director del Ballet Nacional de España, Rubén Olmo, con el programa 'Generaciones' reivindica la necesidad de recuperar los clásicos sin perder de vista las nuevas corrientes. Alberto Lorca, Antonio Canales y Eduardo Martínez, representan distintas etapas en la evolución de la danza estilizada, el flamenco escénico y la nueva creación.

El Ballet Nacional de España ofrecerá una única función de Generaciones el 14 de febrero en Riojaforum (Logroño), a las 20,00 horas. El público podrá ver algunas de las obras más emblemáticas del repertorio como 'Ritmos', de Alberto Lorca, y 'Grito', de Antonio Canales.

La primera es una coreografía sin argumento que su autor dedicó a Encarnación López 'La Argentinita' y celebra la belleza visual de la danza en cinco movimientos. La segunda hace un repaso de palos representativos del flamenco: siguiriyas, soleás, alegrías, tientos y tangos.

El programa se completa con un solo de Eduardo Martínez con música de Gerardo Gombau, Joaquim Nin Culmell y composiciones populares. Una obra actual, con personalidad propia, que renueva la danza española haciéndola permeable a otros estilos.

Para su creador, el arriero es un viajero eterno, un andariego que recorre los caminos dejando en ellos la huella de su paso. En ese ir y venir, halla el verdadero sentido de su existencia. Desde su estreno en los Teatros de Canal de Madrid en 2022, 'Generaciones' se ha presentado en Terrassa, Granada, Madrid (Teatro de la Zarzuela) y Zaragoza.