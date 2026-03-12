La Banda de la Cofradía del Cristo de las Siete Palabras ofrece un concierto este viernes en Santo Domingo

LOGROÑO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Banda de Tambores y Trompetas de la Cofradía del Cristo de las Siete Palabras y el Silencio (Escolapios) ofrecerá un concierto de marchas procesionales este viernes, 13 de marzo, en la iglesia del convento de San Francisco.

Previamente, la Banda realizará un pasacalles que partirá de la Catedral, en la plaza del Santo. El acceso será gratuito.

La Banda cuenta con 60 años de historia. Su primera aparición tuvo lugar en Jueves Santo de 1966 y, desde entonces, la formación no ha dejado de crecer y enriquecerse.

Con el paso de los años fueron incorporando nuevos instrumentos, como timbales de maza y bombos. Posteriormente se creó una segunda banda y en 2008 nació la sección de viento metal, integrada en 2011 en la banda del paso.