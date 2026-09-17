Los barrios de Logroño se llenan de gastronomía y actividades infantiles durante las fiestas de San Mateo

Archivo - DEGUSTACIÓN - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, con la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, ha organizado un variado programa de actividades en los que la gastronomía y el ambiente familiar son los grandes protagonistas.

Las fiestas de San Mateo se viven con intensidad también en los barrios de nuestra ciudad gracias a la implicación de los vecinos y vecinas.

La Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, a través de las asociaciones de los barrios, ha organizado un programa de degustaciones acompañado por actividades infantiles por toda la ciudad. Estas actividades permiten que cada rincón de Logroño viva San Mateo y sienta la fiesta también en las calles más próximas gracias a la implicación de los voluntarios y voluntarias de cada barrio.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

20 de septiembre

12,00-14,00: Degustación de zapatilla de jamón e hinchables. Asociación de Vecinos Valdegastea. C/ Grecia, cancha de baloncesto.

12,30-14,30: Degustación de champiñón e hinchables. Asociación de Vecinos Los Lirios del Iregua. Parque de Los Lirios.

18,00-20,00: Degustación de mini hamburguesitas e hinchables. Asociación de Vecinos San Antonio. Parque de San Antonio, cancha de fútbol.

19,00-21,00: Degustación de zapatilla de jamón e hinchables. Asociación de Vecinos El Cubo (misma ubicación que la hoguera de San Juan).

21 de septiembre

19,00-21,00: Degustación de choricillo a la sidra e hinchables. Asociación de Vecinos Parque de los Enamorados-San Lázaro. Parque C/ Donostia.

19,00-21,00: Degustación de zapatilla de jamón e hinchables. Asociación de Vecinos El Arco. Parque Isaac Albéniz (ubicación habitual).

19,00-21,00: Degustación de choricillo a la sidra e hinchables. Asociación de Vecinos La Cava-Fardachón. Parque Picos de Urbión.

23 de septiembre

12,30-14,30: Degustación de salchichón a la plancha e hinchables. Asociación de Vecinos 7 Infantes-Las Gaunas. Parque San Adrián.

12,30-14,30: Degustación de salchichón a la plancha e hinchables. Asociación de Vecinos Centro. Parque Gallarza esquina Pérez Galdós.

19,00-21,00: Degustación de zapatilla de jamón e hinchables. Asociación de Vecinos de Cascajos. Parque Rosalía de Castro.

19,30-21,30: Degustación de choricillo a la sidra e hinchables. Asociación de Vecinos Lobete. Parque de las Chiribitas (junto al polideportivo).

24 de septiembre

19,00-21,00: Degustación de panceta y choricillo a la plancha, hinchables y disco móvil. Asociación vecinal La Estrella. Alameda - Plaza San Pío X.

19,00-21,30: Degustación de pincho moruno de pollo e hinchables. Asociación de Vecinos Madre de Dios. Plaza Fermín Gurbindo.

19,00-21,00: Degustación de champiñón e hinchables. Asociación de Vecinos San José. Parque Santa Juliana.

20,00-22,00: Degustación de salchichón a la plancha e hinchables. Asociación de Vecinos El Carmen. Plaza de la Alhóndiga.

25 de septiembre

19,30-21,30: Degustación de bollos preñados e hinchables. Asociación de Vecinos Fueclaya. Zona de la Solana, en la pista de patinaje.

26 de septiembre

19,00-21,00: Degustación de zapatilla de jamón e hinchables. Asociación de Vecinos Varea. Plaza del Cerrado.