'La bata de cola, reina del baile flamenco' a través de quince trajes hasta el 30 de mayo en Caja Rioja-La Merced

Exposción 'La bata de cola, reina del baile flamenco' - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Quince trajes elaborados por los más prestigiosos modistos componen la exposición 'La bata de cola, reina del baile flamenco', que hasta el 30 de mayo se puede visitar -de lunes a sábado, de 18 a 21 horas- en el Centro Cultural Caja Rioja-La Merced, en una muestra producida por 'La Casa de la Danza', en colaboración con el Ayuntamiento de Logroño.

En la misma se pueden deleitar con vestidos, todos cedidos hasta el 2028 a la Casa de la Danza, que han portado Cristina Hoyos, María Jiménez, Eva Yerbabuena, Concha Jareño y Lola Greco, entre otras bailaoras.

En la presentación de la misma han tomado la palabra el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes, y el director de la Casa de la Danza, Perfecto Uriel.

Fuentes ha asegurado que es una exposición "tremendamente visual, que forma parte también de nuestro patrimonio cultural, en este caso del musical, porque está muy relacionada con el baile flamenco". Ante ello, ha realizado una invitación a la ciudadanía para que se acerque a disfrutar de la muestra.

HOMENAJE

Por su parte, Uriel ha desvelado que la iniciativa "me vino a mí en México en 2025 donde vi más flamenco que en toda mi vida, porque yo vengo más del clásico y del contemporáneo y del teatro, pero el flamenco siempre había sido una cosa que me pillaba de medio lado". "Allí vi tal cantidad de flamenco, y viendo, de tan cerca, una bata de cola, me hizo pensar que la bata de cola merecía un pequeño homenaje".

A partir de ahí, ha señalado que "empecé a contactar con bailarinas algunas muy conocidas otras menos conocidas pero que han utilizado la bata de cola" para confeccionar la exposición. Ha destacado que "habrá gente que se extrañará cuando conozcan que la bata de cola tiene un origen casi casi parisino porque es a principios del siglo XIX cuando las mujeres en París lucían estos trajes con unas enormes batas que arrastraban telas muy caras".

En ese momento "las majas españolas lo copian para convertirse un poco o para imitar a las damas elegantes parisinas", si bien "a partir de ese momento entra un poco el momento del volante, y se usa también para el lucimiento en el flamenco".

Uriel ha señalado que "mover una bata de cola no es fácil, ya que las antiguas llegaban a pesar hasta 20 kilos, aunque con el paso del tiempo la bata se ha ido reduciendo no solamente en peso sino en largura", ya que "se han utilizado otro tipo de materiales que son mucho más asequibles, mucho más fáciles de manejar".

Para el director de la Casa de la Danza en la exposición "hay una variedad de batas de cola que muestran la belleza de la costura, y por otra hay una parte didáctica en la que por medio de unas proyecciones el público va a poder ver a diferentes artistas bailando con esas batas de cola".

La colección abarca las batas de cola de Fuensanta La Moneta, Carmen Cubillo, Ana González, Lola Greco, Eva Yerbabuena, Pilar Rioja, Concha Jareño, Ana Morales, Cristina Hoyos, Paloma Gómez, el trabajo de José Antonio Arroyo para María Jiménez, otro de este mismo autor para Paloma Gómez, Mariana Collado, Olga Pericet, o la bata de cola diseñada y realizada por Iñaki Cobos en colaboración con los alumnos del Centro de Tecnología del Espectáculo.