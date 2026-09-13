La Batalla del vino (Haro) y la Danza de los zancos (Anguiano), de las mejores fiestas de pueblo de España

Archivo - Batalla del vino en el pueblo de Haro (La Rioja) - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Batalla del vino (Haro) y la Danza de los zancos (Anguiano), elegidas como dos de las mejores fiestas de pueblo de España, según la plataforma Billionhands.

Hay tradiciones que, por mucho que pasen los años, siguen teniendo la capacidad de reunir a todo un pueblo. Las fiestas populares son una de ellas. Durante unas semanas al año, las plazas se llenan de música, las calles se convierten en lugares de encuentro y las peñas, las charangas y las verbenas recuperan su protagonismo.

Son celebraciones que forman parte de la identidad de muchos municipios y que, generación tras generación, mantienen vivo un particular modo de entender el ocio: salir, encontrarse y celebrar juntos.

Con el objetivo de descubrir qué fiestas marcan este espíritu, Billionhands, la plataforma que organiza rankings a partir de la reputación real y los votos de los usuarios, y Ron Barceló, en el marco de la celebración de las fiestas de Villa Ahora, han unido fuerzas para identificar las fiestas de pueblo más destacadas de España. El resultado es un ranking que pone el foco en algunas de las celebraciones que, año tras año, consiguen convertir sus localidades en puntos de encuentro para vecinos y visitantes:

1.La Patum (Berga, Barcelona)

2.La Tomatina (Buñol, Valencia)

3.Batalla del vino (Haro, Rioja)

4.Descenso Internacional del Sella (Arriondas y Ribadesella, Asturias)

5.Romería Vikinga (Catoira, Pontevedra)

6.La Vijanera (Silió, Cantabria)

7.Danza de los zancos (Anguiano, La Rioja)

8.Rapa das Bestas (Sabucedo, Pontevedra)

9.Cascamorras (Baza y Guadiz, Granada)

10.La Endiablada (Almonacid del Marquesado, Cuenca)

"VILLA AHORA'

Villa Ahora, la fiesta de pueblo creada por Ron Barceló que celebró su primera edición el pasado año, se inspira en ese espíritu de celebración y de encuentro, y nace con vocación de convertirse en una cita anual.

Tras su primera edición, Villa Ahora vuelve este año el próximo 25 de septiembre, en una ubicación secreta de Madrid. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de diferentes activaciones, la mejor música y muchas sorpresas en una experiencia que recrea el ambiente de una auténtica fiesta de pueblo y que contará además con la presencia de algunos de los mejores djs del país.

Así, mientras las fiestas de pueblo continúan siendo uno de los grandes ejemplos de cómo la tradición puede mantenerse viva generación tras generación, Villa Ahora representa la manera en la que Ron Barceló interpreta y celebra ese mismo espíritu: un punto de encuentro en el que la música, la diversión y las experiencias compartidas son protagonistas. Y, si aún no has conseguido una de las ansiadas entradas, la marca está repartiéndolas en su web oficial y a través de mecánicas especiales en sus redes.

UNA TRADICIÓN QUE SIGUE REUNIENDO A VARIAS GENERACIONES

Más allá de las localidades que aparecen en el ranking, las fiestas de pueblo representan una forma de celebrar profundamente ligada a la cultura española. Son días en los que se recuperan costumbres, se reencuentran quienes viven fuera durante el resto del año y se crean nuevos recuerdos alrededor de experiencias compartidas.

La música, las verbenas al aire libre, las peñas, las comidas populares o las charangas forman parte de un ritual colectivo que se repite año tras año y que consigue reunir a personas de distintas generaciones alrededor de una misma celebración. Una combinación de tradición y ganas de pasarlo bien que explica por qué estas fiestas continúan ocupando un lugar especial en el calendario de tantos municipios.