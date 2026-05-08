Beltrán (PR+) considera que la "ineficaz gestión del PP riojano está lastrando el futuro de La Rioja"

Archivo - La presidenta riojanista, Rita Beltrán. - PR - Archivo

LOGROÑO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Riojano (PR+Riojan@s), Rita Beltrán, ha acusado al PP de La Rioja de "lastrar el presente y futuro de nuestra comunidad con ineficacia, ineficiencia y mala gestión de los recursos públicos en aquellas instituciones que dirigen, como el Gobierno de La Rioja o los Ayuntamientos de Logroño y Calahorra".

Beltrán considera "muy preocupante" la pérdida de oportunidades que se están dando continuamente y que "difícilmente se pueden justificar ante la ciudadanía". En este sentido se ha referido específicamente a los fondos europeos. "Teníamos la posibilidad de acceder a millones de euros para modernizar nuestro territorio, con infraestructuras o investigación, y lo único que hacen es devolver esos fondos" y se pregunta si el motivo es "el rencor porque muchos de esos proyectos fueron iniciados por el anterior Ejecutivo que era de otro color político o, simplemente, por pura incapacidad de gestión".

Desde el PR+Riojan@s recuerdan que, a nivel regional, más de 3,8 millones han tenido que ser reintegrados al renunciar a los proyectos vinculados a la innovación lingüística del español en el contexto digital actual, "a los que se suman otros tantos millones en iniciativas que ni siquiera han llegado a ejecutarse".

En Logroño, la cifra supera los 8 millones de euros perdidos entre devoluciones, intereses y proyectos abandonados en áreas clave como la movilidad sostenible o la modernización urbana. En Calahorra, el balance es aún más alarmante: más de 27 millones de euros que no han llegado a traducirse en desarrollo industrial, vivienda o instalaciones deportivas.

"Si hubiera sido en un proyecto o dos, estaríamos hablando de un error puntual, pero lo que estamos viendo es el patrón PP, que no es más que un patrón de inacción y descoordinación administrativa que afecta a ámbitos estratégicos como la I+D+I, la digitalización o el desarrollo empresarial", ha subrayado. Recuerda que en una comunidad "carente de infraestructuras y muy centrada en el sector agroalimentario, resulta especialmente grave cuando hablamos de proyectos que permiten diversificar y aprovechar otros puntos fuertes de nuestra tierra como todo lo relacionado con la nueva economía de la lengua, que son proyectos de alto valor presentes y futuros, pero que hoy están paralizados o directamente abandonados".

Mientras los actuales responsables políticos siguen aprovechando solo una parte del impulso heredado en los proyectos a medio y largo plazo, "a la hora de la verdad están demostrando ser malos gestores, porque teniendo fondos disponibles a fondo perdido no los aprovechan y, en cambio, llevan a nuestras administraciones públicas a depender de préstamos".

Beltrán apunta que estas renuncias "solo evidencian incapacidad de gestión, una nefasta planificación, falta de ambición y nula capacidad técnica porque no aprovechar esos fondos europeos, más allá de perder dinero, implican renunciar al progreso, restar competitividad, tener menos empleo cualificado y, en definitiva, tener menos futuro para La Rioja".