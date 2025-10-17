Berceo renueva su marca para situarse a la vanguardia de los centros comerciales en España - CC BERCEO

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Comercial Berceo, propiedad de Barings Core Logroño y Olimpo Real Estate Socimi y gestionado por Cushman & Wakefield, ha dado a conocer esta mañana su nueva imagen durante un acto institucional celebrado en sus instalaciones.

El acto ha contado con la asistencia de Rosario Salas, directora del Centro Comercial Berceo; Sergio García Muros, CEO y director de Estrategia en Estudio Astilla; Ale Moreno Paramio, cofundador y director Creativo en Estudio Astilla; y Esperanza Pérez Lázaro, socia y directora de Comunicación en Agencia Fandom. También han asistido Luis Pérez Echeguren, gerente de ADER y Laura Arrieta, concejala del Ayuntamiento de Logroño.

El proyecto supone un paso adelante en la trayectoria del centro, que busca reforzar su papel como punto de referencia en comercio, ocio y restauración tanto en La Rioja como en el conjunto del país. Con este cambio, Berceo inicia una nueva etapa marcada por la renovación de su identidad visual y la incorporación de un lenguaje propio con un tono diferenciado, una apuesta poco común en el sector.

La propuesta creativa, impulsada por Estudio Astilla, otorga a la marca una personalidad clara y un modo de expresión cercano. El objetivo es construir un universo narrativo sólido, actual y singular que facilite la conexión con los distintos públicos.

Según ha explicado Rosario Salas, directora del Centro Comercial, "este cambio refleja la voluntad de situar a Berceo como un referente regional. Nuestro compromiso es acercar a Logroño la mejor oferta en comercio, ocio y restauración, y para ello resulta imprescindible contar con una marca moderna, distinta y capaz de dialogar directamente con la ciudadanía, tanto a través de la imagen como de la palabra".

Por su parte, Sergio García Muros, socio y director de Estrategia en Estudio Astilla, ha subrayado que "hasta ahora, las marcas de centros comerciales apenas habían trabajado su dimensión verbal y de tono. Precisamente buscábamos avanzar en ese aspecto para conectar con públicos diversos sin perder una identidad propia".

La presentación de la nueva imagen coincide con la conclusión de una campaña creativa ideada por la agencia Fandom, que ha convertido Logroño en un gran libro-juego colectivo a través de 24 mupis y marquesinas. Durante varios días, la ciudadanía ha podido elegir entre distintas opciones narrativas y dar forma al desarrollo de la historia, lo que ha despertado un notable interés en la ciudad.

Con esta acción, Berceo refuerza su posición como la "Ventana de Logroño al mundo" y se consolida como motor de tendencias y modernidad. El objetivo del centro es proyectarse como una marca con dimensión cultural y emocional, más allá de su función comercial.

FIESTA DEL 25 DE OCTUBRE

El Centro Comercial acogerá el sábado 25 de octubre una fiesta que pondrá el broche de oro al lanzamiento de la nueva identidad de marca. Comenzará a las 17 horas y repartirá más de mil premios directos, incluyendo una escapada de Viajes Azulmarino, un año de cine gratis en Yelmo Cines y un pack de libros de Santos Ochoa. Además, las reconocidas Bodegas Franco-Españolas ofrecerán una selección de sus vinos, Bordón y Diamante, totalmente gratuita para los asistentes y el operador del centro comercial, Melt dará a degustar 300 porciones de sus tartas de queso.

El acto estará conducido por el logroñés David Moreno, periodista, presentador de televisión, actor, cantante y actual conductor del programa 'La Casa de los Retos' en Boing, que se encargará de dinamizar y de dar paso a esta nueva etapa animando al público a participar en los diferentes juegos y actividades. Las Djs Tangerine Sistas serán las encargadas de la música en directo y las escuelas de baile Akokan Studio, Artedanza y Escuela Rocío Martínez de Quel convertirán la velada en una tarde inolvidable.