Beronia participa en la subasta '50 Best for Recovery'

LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Beronia, patrocinador oficial de 'The World's 50 Best Restaurants', apoya a la hostelería participando en '50 Best for recovery'. Entre el 3 y el 12 de julio, más de 100 experiencias ofrecidas por los mejores chefs del mundo saldrán a subasta en esta iniciativa cuyos fondos irán destinados al apoyo de restaurantes de todo el mundo.

Entre los lotes subastados se encuentran un Nabucodonosor de Beronia Reserva 2015 firmado por Matías Calleja, enólogo de la bodega, y una exclusiva experiencia enoturística para 10 personas en la nueva bodega situada en el corazón de La Rioja Alta.

Los amantes del vino y la gastronomía que participen en esta subasta global podrán adquirir un formato exclusivo de Beronia Reserva 2015, uno de los vinos más especiales que guarda esta bodega de Ollauri. Embotellado en un Nabucodonosor, botella de 15 litros, y con la firma de Matías Calleja, este Gran Reserva singular procede de una cosecha calificada como "Excelente".

El segundo lote donado por Beronia ofrece una exclusiva experiencia enoturística para 10 personas. La visita, que descubrirá la nueva bodega de Beronia, comenzará en el origen de todo, el viñedo, y continuará recorriendo el camino de la delicada elaboración de sus vinos. La jornada culminará con una clase magistral dirigida por el enólogo de la bodega, Matías Calleja, y una degustación diseñada para la ocasión.

La selección completa de lotes estará disponible en www.50BestForRecovery.com a partir del lunes 29 de junio, cinco días antes de la apertura oficial de la subasta.