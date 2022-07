La Bibliopiscina acerca la lectura a Las Norias y ofrece actividades de animación lunes y miércoles de julio y agosto

LOGROÑO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Cultura, Carmen Urquía, y el concejal de Deportes, Rubén Antoñanzas, han inaugurado esta tarde la nueva temporada de la Bibliopiscina, que un año más acerca la lectura al Complejo Deportivo Municipal Las Norias durante los meses de julio y agosto, de 17,00 a 21,00 horas.

Además de ofrecer el servicio de préstamo de libros, revistas, guías y prensa diaria, la Bibliopiscina organiza actividades de animación a la lectura gratuitas dirigidas a niños y niñas de 5 a 12 años todas las tardes de los lunes y miércoles de verano, de 18,00 a 19,00 horas.

El material bibliográfico (libros y revistas) de la bibliopiscina podrá solicitarse en préstamo para ser leído en la propia piscina o llevárselo a casa. En este caso, los usuarios y usuarias con carné de adulto (a partir de 14 años) podrán retirar un libro y/o una revista; y con carné infantil (de 0 a 13 años) se podrá pedir en préstamo dos libros infantiles.

El préstamo domiciliario será de dos semanas para libros y de una para revistas. Los periódicos solo se podrán consultar en las mesas habilitadas en el exterior de la caseta de la bibliopiscina. Para el préstamo domiciliario de libros y revistas será necesario disponer del carné de socio o socia de la Red de Bibliotecas de La Rioja, que se podrá solicitar en la bibliopiscina y será expedido al momento.

Para participar en los cuentacuentos y talleres de animación a la lectura programados los lunes y martes de los dos meses de verano es necesario apuntarse. Las inscripciones se pueden realizar desde una hora antes del comienzo de cada una de las actividades en la caseta de la biblioteca del Complejo Deportivo Municipal Las Norias.

CHAPUZONES DE LECTURA EN JULIO

Durante el me de julio se han programado los siguientes cuentacuentos para niños y niñas de 5 a 8 años:

4 julio. La familia Numerozzi / Fernando Krahn

¡¡RING!! La estrepitosa campana del despertador marca el inicio de un nuevo día en la vida de la familia Numerozzi.

Además de este cuentacuentos, se ha programado también un taller en el que se enseñará a construir un fantástico vehículo con materiales reciclados.

6 julio. Los tres lobitos y el cochino feroz / Eugenios Trivizas

En esta divertida versión del cuento tradicional, ocurre una genial inversión de personajes: esta vez, el malvado es un cochino feroz que sopla y resopla hasta derribar las casas de los tres lobitos, que tendrán que recurrir a medidas drásticas cuando la cosa se pone difícil.

11 julio. El gato Archibaldo, Oliver, Valentín, Paco, Recesvinto / Katie Hartnett

18 julio. El código de circulación / María Ramos

20 julio. Daniela Pirata / Susanna Isern

25 julio. La historia de los bonobos con gafas / Adela Turin

Asimismo, se ofrecerán también actividades para niños y niñas de 9 a 12 años en las siguientes fechas:

13 julio. Gamificación / Sushi go!

¡Sushi Go! es un divertido y rápido juego de cartas en el que los jugadores tratan de comer el menú perfecto de su comida favorita. Para ello, deberán combinar las cartas de la mejor forma posible, pero el problema es que las cartas circulan a toda velocidad por la mesa y en cada turno solo se puede jugar una carta, tras lo cual las cartas cambian de mano.

27 julio. Gamificación / Virus

En el hospital Nuestra Señora de Tranjis, saltan las alarmas cuando los novatos del laboratorio se dan cuenta demasiado tarde de que los contenedores de muestras no estaban vacíos como pensaban. En su interior contienen brotes de virus experimentales que ahora campan a sus anchas por todo el centro y solo los participantes de esta actividad podrán detenerlos.

CHAPUZONES DE LECTURA EN AGOSTO

En agosto se han programado los siguientes cuentacuentos para niños y niñas de 5 a 8 años:

1 agosto. Cómo encender a un dragón apagado / Didier Lévy

¿Tienes un dragón que no arroja fuego? ¿Ni una triste llama? ¿Una chispita? ¿Tu dragón preferido parece una lagartija? ¡Sonríe! Encender un dragón apagado es la especialidad de la narradora de este cuentacuentos. Tras encender al dragón, se ofrecerá un taller, donde los niños y niñas podrán aprender a construir uno y llevárselo a casa.

3 agosto. Amor en una caja de cartón / Pilar Serrano

Bonache y Matagacha son vecinos y no se llevan muy bien, ni ellos ni sus mascotas. Pero un día de viento, el vuelo alocado de una caja revolverá sus vidas y las del vecindario. Esta historia se completará con un taller, en el que se podrá decorar cajas de cartón para guardar objetos valiosos.

8 agosto. El pollito Pelado / Marisa Núñez

Érase una vez un pollito pelado que andaba por el monte buscando comida y fortuna. Un día, escarbando en la tierra, encontró una bolsa llena de monedas de oro. Descubre qué hará un pollo con semejante fortuna.

15 agosto. La gallina Crestazul / Daniel Nesquens

A la gallina Crestazul le encanta picotear y escarbar en la tierra buscando un bichito que llevarse a la boca. También le encantan los cuentos de piratas; se los lleva a su rincón favorito para leerlos allí. Lee tantos que se olvida de poner huevos, pensando que es una 'John Silver Gallina'. El resto de las gallinas del corral la observan entre descreídas y un poco celosas. Y el señor granjero, ni te digo. Al acabar el cuento se realizará una pequeña búsqueda del tesoro.

17 agosto. El caballero que dijo no / Lucy Rownland

Ned hace siempre lo que le piden. Cuando sus padres quieren que guarde sus juguetes o se vaya a la cama, lo hace con una sonrisa. Y si el dragón llega al castillo por la noche, se esconde dentro, tal como le dicen. Pero una mañana, en lugar de decir sí, Ned contesta ¡No!. ¿Qué pasará ahora? Tras conocer la historia de Ned, los niños y niñas podrán crear un caballero medieval con diversos materiales.

22 agosto. El naranjo / Andrea Antinori

Para el Naranjo no hay un momento de paz. Apenas acaba de transformarse en un hermoso árbol cuando los pájaros le quitan sus frutos, una oruga se come sus hojas y un agricultor llega con grandes tijeras. Pero llega un momento en el que ya no aguanta más y decide mostrar a todos lo que se siente al ser cortado y comido.

Tras el cuento, los niños y niñas que asistan crearán un bonito árbol con papel de periódico y otros materiales.

29 agosto. Vamos a cazar un oso / Michael Rosen

Cinco hermanos aprovechan que sus padres no están en casa para salir de aventura. Atraviesan un campo de pastos verdes, un río profundo y un bosque oscuro a la caza de un oso peludo y monstruoso.

También en agosto se han programado actividades para niños y niñas de 9 a 12 años:

10 agosto. Trivial veraniego

En esta actividad se propone pasar un buen rato a la vez que se poner a prueba la mente de los participantes.

24 agosto. Taller de detectives/ ¿Quién ha sido?

Los niños y niñas podrán meterse en la piel de detectives para resolver los misterios que nos proponen los libros. Para ello deberán estar atentos a las distintas pistas y sacar a relucir sus dotes de deducción.

El 31 agosto se celebra un final de fiesta en la Bibliopiscina para despedir el verano con juegos muy divertidos para niños y niñas de entre 5 y 12 años.