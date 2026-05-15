La Biblioteca municipal de Calahorra lanza el 'Pasaporte bibliotecario' para fomentar la lectura a los más pequeños

La Biblioteca municipal lanza el 'Pasaporte bibliotecario' para fomentar la lectura a los más pequeños - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca municipal 'Pedro Gutiérrez' ha puesto en marcha una nueva iniciativa dirigida a niños de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años, con el objetivo de fomentar la lectura y acercarles el mundo de los libros de una manera divertida y participativa.

Para ello, ha creado el 'Pasaporte bibliotecario', un cuadernillo interactivo pensado para convertir la visita a la biblioteca en toda una aventura con retos, pruebas y descubrimientos.

Este documento propone un recorrido lúdico y educativo por los distintos espacios y servicios de la biblioteca para que los niños puedan explorar, investigar y aprender jugando.

El 'Pasaporte bibliotecario' se estructura en tres desafíos: investigador, observador y experto. Los participantes tendrán que superarlos mediante la resolución de pruebas, la localización de libros y la identificación de salas.

Esta nueva actividad además de incentivar el hábito lector busca potenciar la autonomía en el uso de la biblioteca y reforzar el vínculo entre los más pequeños y este espacio cultural.

El pasaporte es totalmente gratuito y ya se puede conseguir en la Biblioteca municipal 'Pedro Gutiérrez'. Solo hay que solicitarlo en la biblioteca y comenzar esta aventura a través de los libros.

Desde la Biblioteca municipal se anima a todas las familias a sumarse a esta iniciativa, que convierte cada visita en una experiencia educativa, creativa y llena de imaginación.