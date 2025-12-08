La Biblioteca Rafael Azcona acoge 'Tinta onírica', el universo poético-visual de Laura Calatrava y Alberto Esteban - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Rafael Azcona se convierte en escenario de sueños, versos e ilustración con la llegada de 'Tinta onírica. Exposición de poesía e ilustración', una muestra conjunta de Laura Calatrava y Alberto Esteban que podrá visitarse hasta el 31 de enero de 2026.

Con una declaración de intenciones tan lírica como contundente, los artistas describen el espíritu de la muestra como: "Un sueño. Los poemas nacen porque cierro los ojos y veo lo que grita mi interior. Un sueño, un universo ilustrado".

'Tinta onírica' rompe los límites del libro tradicional para expandir la poesía hacia el espacio expositivo, donde palabra e imagen se abrazan y construyen un relato común".

En esta muestra vamos a encontrar poemas de varias temáticas para dotar al lector de diversos paradigmas vinculados a una serie de temas sociales y culturales que están en constante discusión.

De esta forma, aparecen cuestiones como la desigualdad social, la importancia del cuidado, el patriarcado, el racismo, las expectativas de género o la alienación en la sociedad contemporánea.

Cada ilustración y cada poema no están diseñados para ser solo contemplados, sino sentidos, cuestionados y conversados.

Así, el visitante se enfrenta a una experiencia visual-literaria inmersiva que invita a la reflexión, al encuentro y a la transformación del espacio en un foro creativo de diálogo social.

Dos sueños, dos seres entrelazados, ella, Laura Calatrava, escritora de palabras suspendidas y él, Alberto Esteban, ilustrador de sombras y luces perdidas.

La exposición 'Tinta onírica' se puede visitar de forma individualizada sin cita previa de lunes a viernes, de 9 a 21 horas; y los sábados de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

Además, como actividad complementaria, el próximo sábado 13 de diciembre Laura Calatrava y Alberto Esteban realizarán un mercadillo solidario de 12 a 14 h en el vestíbulo de la Biblioteca Rafael Azcona.

Asimismo, ese mismo día, a partir de las 19 horas, se podrá disfrutar de un recital poético y musical a en el salón de actos.