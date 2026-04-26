La Biblioteca de La Rioja programa exposiciones, cine, formación y actividades literarias hasta comienzos de mayo

LOGROÑO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca de La Rioja desarrolla durante los últimos días de abril y los primeros días de mayo una programación cultural y social diversa que se articula en torno a exposiciones, proyecciones, actividades formativas y encuentros literarios abiertos al público en distintos espacios del centro.

Así, hasta finales de este mes de abril, puede visitarse en la Galería de la Sala de Préstamo la exposición 'Sacúdete el racismo', organizada por Movimiento por la Paz. La muestra está compuesta por seis tótems de cartón de tres caras con información y testimonios de personas referentes del movimiento antirracista, así como siete paneles informativos, y tiene como objetivo fomentar la sensibilización y la reflexión en torno a la igualdad y la convivencia.

Por su parte, la Sala de Préstamo y la Comicteca acogen hasta el próximo jueves, 30 de abril, 'Cantos vintage. La misma moda, diferentes siglos', organizada por la Biblioteca de La Rioja. La propuesta invita a redescubrir el libro como objeto artístico, poniendo el foco en los cantos decorados y en la técnica del fore-edge painting, consistente en la pintura del borde de las páginas opuesto al lomo.

A través de una selección de ejemplares procedentes del fondo antiguo y moderno, el público podrá contemplar dorados, decoraciones e imágenes ocultas que aparecen al abanicar las páginas, una práctica con ejemplos desde la Edad Media y gran desarrollo en la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII.

Por su parte, la Sala de Exposiciones alberga '¡Qué pasada, los 90! La década de los 90 a través del patrimonio gráfico del Depósito Legal de La Rioja', organizada por la Biblioteca de La Rioja. La muestra reúne 183 carteles que recorren la vida cultural, social e institucional de la comunidad durante esa década y completa la trilogía 'La Rioja en cartel', permitiendo observar la evolución de la identidad gráfica institucional y del cartel como herramienta de comunicación pública.

El martes, 28 de abril, a las 19 horas, el Salón de Actos será escenario de la proyección de 'Síndrome Laboral' (España, 2004), dirigida por Sigfrid Monleón, dentro de las actividades organizadas por el Servicio de Salud Laboral de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral del Gobierno de La Rioja con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

La película aborda las consecuencias de las deficientes condiciones laborales en el sector de la aerografía textil y forma parte de un ciclo que continuará el 5 y el 12 de mayo con nuevas proyecciones.

La Escuela de Familias 'Crecer en Familia', organizada por la Fundación Centro de Solidaridad Proyecto Hombre La Rioja, celebrará una sesión el miércoles, 29 de abril, a las 17 horas, en la Sala de Conferencias. Bajo el título 'Crecer conectados', se analizará cómo acompañar a hijos e hijas en su desarrollo y fortalecer el vínculo familiar en la era digital, subrayando la importancia de conocer los cambios evolutivos propios de esta etapa y de fomentar un entorno familiar positivo como factor de protección.

A su vez, el jueves, 30 de abril, a las 19 horas, la Sala de Conferencias acogerá una charla y coloquio a cargo de Juan Miguel Vergara, organizada por Ecologistas La Rioja. La sesión abordará cuestiones como la crisis energética, el encarecimiento de los recursos y los límites materiales de la civilización actual, en el marco del movimiento 'NO NORMAL', que promueve la reflexión social ante los cambios estructurales en materia energética y ambiental.

Ese mismo día, a las 19,30 horas, el Patio o el Salón de Actos serán el escenario de la presentación del libro de poemas 'Puertos de paso', de Alfonso Martínez Galilea. El acto se plantea como un encuentro con la palabra poética y contará con la participación de diecisiete poetas que acompañarán al autor en la lectura de una selección de sus versos. La entrada será libre hasta completar aforo.

La programación se completará el sábado 2 de mayo, a las 18 horas, con la actividad infantil del 'Mes de la Educación Emocional', organizada por la Biblioteca de La Rioja en la Sala Infantil. A partir del cuento 'Amor', de Eva Clemente, se realizará una lectura compartida y una actividad posterior vinculada al contenido del relato. Las reservas podrán efectuarse a través de la web habilitada desde las 10,00 del día anterior.

Con esta agenda, la Biblioteca de La Rioja consolida su papel como espacio cultural de referencia, combinando memoria gráfica, patrimonio bibliográfico, reflexión social, formación y creación literaria en una programación abierta a toda la ciudadanía.